Muore il proprietario, sparisce la rarissima Alfa Romeo da 30 milioni di euro. L’appello degli eredi: «Chi la vede ci avvisi»

I familiari del vecchio proprietario hanno presentato una denuncia per falso ed estorsione. Indaga la procura di Milano

Non c’è più traccia dell’auto da collezione da 30 milioni di euro custodita per decenni in un garage specializzato in vetture d’epoca. «Preghiamo chiunque avesse informazioni sul veicolo, oppure lo avvistasse, a segnalarlo ai legali, gli avvocati Angelo e Sergio Pisani di Napoli e l’avvocato Francesco Sacchetti di Milano», chiede ora la famiglia del proprietario.

L’indagine dei pm di Milano

L’auto in questione è un’Alfa Romeo 33 stradale, un’auto di cui esistono appena 18 esemplari nel mondo e il cui valore stimato è circa 30 milioni di euro. Sulla scomparsa della vettura, appartenuta a un noto appassionato di auto da corsa, la procura di Milano ha aperto un’inchiesta. I legali dei familiari ipotizzano i reati di estorsione, falso e operazioni per rendere il bene irrintracciabile.

Il cambio di proprietà

Nella denuncia, i familiari del proprietario spiegano che per decenni la vettura sarebbe rimasta custodita in un garage specializzato di un caro amico. Negli anni, avrebbero ricevuto ripetute pressioni, telefonate e minacce di cause milionarie. Fino a quando, in una clima di forti tensioni e paura, gli eredi sostengono di essere stati spinti a firmare la cessione dell’auto. Una decisione presa anche su spinta della moglie del proprietario, provata dal lutto e da gravi problemi di salute.

L’auto sparisce dai radar

Dopo la firma (sofferta) per la vendita dell’auto, la supercar avrebbe cambiato rapidamente proprietario, finendo nelle mani di una nuova società creata ad hoc, nella quale comparirebbe anche uno dei legali coinvolti nella vicenda. Dopodiché, il colpo di scena: l’auto sarebbe stata radiata ed esportata all’estero con denuncia di smarrimento targhe. Da quel momento, di fatto, è sparita dai radar italiani.