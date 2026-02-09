Bimba di 2 anni morta a Bordighera, arrestata per omicidio la madre. I lividi sul corpo e le spiegazioni: «È caduta dalle scale…»

Le parole della donna smontate dal primo esame del medico legale sul cadavere della piccola. L'accusa è di omicidio preterintenzionale

È stata arrestata per omicidio preterintenzionale la mamma della bambina di due anni morta a Bordighera. Secondo quanto appreso, la prima ispezione del medico legale sul cadavere della piccola avrebbero smentito le parole della madre che ai carabinieri aveva “giustificato” i lividi sul corpo della bambina con una presunta caduta dalle scale qualche giorno fa. Sul corpo della piccola il medico legale aveva riscontrato alcune ecchimosi. Quando i medici inviati dal 118 sono intervenuti sul posto la bambina aveva una crisi respiratoria ma purtroppo non è stato possibile salvarla. La piccola è andata in arresto cardiaco e non c’è stato nulla da fare. È morta senza riprendere conoscenza. La procura, secondo le prime informazioni, ha aperto un fascicolo.

La chiamata al 118, la piccola non rispondeva ai richiami dal suo lettino

Secondo quanto riporta Riviera24 la bambina è stata trovata in difficoltà respiratoria nel suo lettino, stamane in casa, in località Montenero, mentre si trovava in casa con la madre. La madre della piccola, sentita dai carabinieri, aveva raccontato che la piccola era caduta dalle scale. Ma la caduta non aveva dato preoccupazioni. «Stava bene», avrebbe detto la donna agli inquirenti, secondo quanto riportato da Riviera24. Sul caso, su cui c’è massimo riserbo, indagano i carabinieri della Compagnia di Bordighera e del Comando Provinciale di Imperia. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto nell’abitazione e stanno sentendo i familiari.

(Foto di charlesdeluvio su Unsplash)