È morta Patrizia De Blanck: la contessa della tv italiana aveva 85 anni

Si è spenta dopo una lunga malattia. Il ricordo della figlia sui social: «Una figura iconica, che ha segnato un'epoca di eleganza, romanticismo e autenticità»»

È morta Patrizia de Blanck, noto volto della tv italiana. La contessa si è spenta oggi – lunedì 9 febbraio – a Roma all’età di 85 anni dopo una lunga malattia. A darne notizia è la figlia Giada con un lungo post sui social: «Con immenso dolore annuncio la scomparsa di mia mamma: una figura iconica, che ha segnato un’epoca di eleganza, romanticismo e autenticità». De Blanck era nota per essere stata ospite e commentatrice in diversi popolari programmi e reality show della tv italiana, tra cui L’isola dei Famosi, Pomeriggio Cinque e Domenica Live. La sua fama cominciò nel 2002, quando fu scelta come ospite fissa al programma Chiambretti c’è, di Piero Chiambretti.

Il ricordo della figlia

Nel lungo post, la figlia Giada ricorda il rapporto che aveva con la madre. «Era la mia migliore amica, il mio punto di riferimento, la mia vita – scrive -. Ho dedicato la mia vita a lei con amore, cura, determinazione e dedizione, e tante volte siamo riuscite a vincere insieme e spesso sono riuscita a salvarla …Questa volta, nonostante abbia fatto l’impossibile e lottato con tutte le mie forze, non è bastato. Speravo come altre volte che avremmo da guerriere quali siamo sempre state vinto anche questa battaglia con la forza dell’amore», conclude.

Foto copertina: ANSA/ANGELO CARCONI | Patrizia e Giada De Blanck durante i funerali dello stilista Renato Balestra nella Chiesa degli Artisti a piazza del Popolo, Roma, 28 novembre 2022