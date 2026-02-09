Chi è Suor Assunta, l’asso nella manica di Sofia Goggia per le Olimpiadi – I video

L'atleta bergamasca aveva raccontato in passato del rapporto speciale con l'amica ecclesiastica. Che ora compare spesso nei suoi video sui social

I fan più accaniti di Sofia Goggia ne hanno sentito parlare diverse volte, ma mai finora la campionessa italiana degli sci si era mostrata in video in compagnia dell’amica suora Assunta. Già diversi anni fa, in un’intervista a Repubblica, l’atleta bergamasca aveva confidato il suo rapporto speciale con l’amica ecclesiastica: «Una suora, che è mia amica, mi manda le spiegazioni dei testi sacri da leggere e quando ho una domenica libera vado in parrocchia a trovare il mio don».

Il rapporto di Goggia con la fede

Goggia, che ha appena conquistato la medaglia di bronzo nella discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina, non ha mai nascosto il suo rapporto con la religione. «Ho avuto molta fede soprattutto a Pechino, nell’impresa dei 23 giorni. Sono stata guidata da una luce particolare, una cosa che ho vissuto e sentito. La fede mi accompagna, leggo il Vangelo tutte le domeniche», ha raccontato qualche anno fa l’atleta italiana.

I video con suor Assunta alle Olimpiadi

Visto il legame speciale che le lega, non sorprende che suor Assunta sia diventata una presenza fissa dei video pubblicati da Sofia Goggia durante le preparazioni delle Olimpiadi di Milano-Cortina. E infatti, scorrendo i contenuti pubblicati dall’atleta su TikTok, compare spesso il volto dell’amica, sempre sorridente.

La ex scuola delle suore Orsoline

Da piccola, Sofia Goggia ha frequentato l’ex scuola delle suore Orsoline a Cortina d’Ampezzo, una struttura che oggi ospita atleti di sport invernali. Nelle scorse settimane, alla vigilia delle Olimpiadi, la bergamasca è tornata nella sua vecchia scuola, pubblicando una fotografia in compagnia di quattro suore, tra cui proprio suor Assunta. Nel 2015, l’istituto chiuse per mancanza di iscrizioni. Negli ultimi tempi, aveva tentato di riaprire spalancando le porte anche ai ragazzi, così da incrementare il numero complessivo di frequentanti, ma senza esito.