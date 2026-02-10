L’intelligence estone e la foto di Putin e Trump sulla copertina del rapporto 2026
Il rapporto annuale 2026 dell’Estonia’s Foreign Intelligence Service si apre con una copertina molto diretta. La grafica stilizzata riproduce l’immagine di due persone che si tengono per mano, ma non sono due persone qualunque. Quelle mani appartengono a Vladimir Putin e Donald Trump, fotografati durante l’incontro in Alaska del 2025.
All’interno del rapporto compare una seconda immagine, realizzata con la stessa grafica, che raffigura Putin durante la conferenza stampa in Alaska, rendendo ancora più evidente la citazione scelta dall’intelligence estone.
Cosa dice il documento estone
Il documento, lungo 86 pagine, individua 19 punti chiave sulle minacce alla sicurezza esterna.
Secondo l’intelligence estone, al primo punto, il Cremlino simula interesse per i negoziati di pace con un obiettivo preciso, ovvero ristabilire relazioni bilaterali privilegiate con gli Stati Uniti e, al contempo, cristallizzare la sconfitta dell’Ucraina.