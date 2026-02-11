Epstein Files, Trump e il presunto tradimento di Melania con l’assistente Madeleine Westerhout

Le indiscrezioni su Trump confidate a Jeffrey Epstein da Michael Wolff pochi mesi prima dell'arresto

In una mail emersa dagli Epstein Files, datata 11 marzo 2019, il giornalista Michael Wolff scrive al finanziere pedofilo sottoponendogli una bozza delicata su Donald Trump e la sua assistente Madeleine Westerhout, tra le figure più vicine al Presidente durante il primo mandato. Nel testo compare una richiesta esplicita di parere da parte di Jeffrey Epstein: «Questo è quello che ho intenzione di scrivere. Cosa ne pensi?». Il tema? Un presunto tradimento di Donald Trump nei confronti di sua moglie, Melania.

La bozza inviata a Epstein con l’indiscrezione su Trump

Nella bozza inviata a Epstein, Wolff riporta un’indiscrezione che attribuisce direttamente a Trump durante lo shutdown federale e le vacanze natalizie del 2018. Secondo il racconto, il Presidente annunciò a sorpresa che sarebbe rimasto alla Casa Bianca senza raggiungere la famiglia e Melania a Mar-a-Lago. Secondo quanto scritto dal giornalista, Trump avrebbe confidato agli amici che la vera ragione non fosse la crisi politica, ma il fatto che “se la stava facendo” con Madeleine Westerhout.

Wolff mostra comunque un po’ di cautela nel suo racconto, chiedendosi se si trattasse di una bravata legata allo shutdown, di chiacchiere da spogliatoio oppure dell’ennesima versione dei fatti modellata dal Presidente.

L’aneddoto raccontato su Westerhout nella bozza

Il giornalista americano riporta anche un aneddoto che sarebbe stato raccontato dalla stessa Westerhout agli amici. In una Casa Bianca semivuota per le vacanze, la giovane assistente avrebbe portato documenti dalla West Wing alla residenza presidenziale, trovando Trump in biancheria intima.

Wolff cita inoltre Steve Bannon, secondo cui il Presidente nutriva un particolare interesse per lei già dai tempi della transizione. Trump avrebbe ripetuto una frase che Wolff definisce inquietante: “Ha un certo modo di fare”.