Ultime notizie Festival di SanremoFrancesca AlbaneseJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
ATTUALITÀPapa FrancescoPapa Leone XIVVaticano

Il Vaticano contro i Cavalieri di Malta: «Vogliono affittare gli spazi dell’ambulatorio dei poveri»

13 Febbraio 2026 - 08:48 Alba Romano
embed
papa vaticano cavalieri di malta
papa vaticano cavalieri di malta
Le critiche al Gran Maestro e la riforma di Bergoglio tradita

L’Ordine di Malta rischia il commissariamento. O almeno un’ispezione. Il Messaggero fa sapere che da qualche tempo sul tavolo di Papa Leone XIV è arrivato un dossier. Contiene analisi e critiche nei confronti dei vertici. Che sarebbero poco in linea con lo spirito austero e riformatore che ha ispirato la nuova costituzione, approvata nel 2022 sotto il pontificato di Bergoglio. A sua volta, è l’accusa, tradita.

I Cavalieri di Malta

Il primo punto di Francesco era infatti la trasformazione dell’ordine cavalleresco in religioso. Per questo sotto accusa è finito in primo luogo il Gran Maestro, ovvero il canadese John Dunlap. Avrebbe dovuto già aver realizzato un monastero in grado di ospitare i Professi destinati poi ad essere consacrati Frà attraverso l’accettazione definitiva dei voti di povertà, castità e obbedienza. L’articolo 39 della Carta prevedeva «entro un anno» dalla sua entrata in vigore la realizzazione di un Convento per obbligare i Professi a fare vita in comune, come qualsiasi altro ordine religioso. L’edificio del Vicariato a San Martino ai Monti era stato individuato per questo.

Il contratto

C’era un contratto rent to buy, che però Dunlap non ha firmato. Per questo Leone XIV lo ha convocato nel Palazzo Apostolico per avere con lui un chiarimento definitivo dal quale potrebbero essere presi provvedimenti. Anche per altro. Come la scelta di chiudere l’ambulatorio ospitato nei locali di via Condotti. Perché costava troppo alle casse. Quell’ambulatorio dovrebbe essere affittato ai grandi gruppi del lusso. E in Vaticano non ne è per niente contento. I nunzi apostolici poi accusano la mancanza di coerenza verso i principi base della vita religiosa nelle ambasciate dei cavalieri. Nel 2017 Francesco fu costretto a commissariare l’Ordine, spazzare via i cavalieri tedeschi e, nel 2022, fu finalmente approvata la riforma costituzionale che (sulla carta) ha impostato per i membri povertà e vita comunitaria. Ora sarà Leone XIV ad applicarla.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Lecce, butta per sbaglio venti lingotti d’oro da 120mila euro nella spazzatura: l’incubo di un 57enne e la corsa per ritrovarli

2.

L’amica italiana di Jeffrey Epstein scelta da Paolo Sorrentino per interpretare in “LORO” la parte di una olgettina di Silvio Berlusconi

3.

Compra funghi al supermercato, dentro c’è una blatta: «Il barattolo era sigillato». Scatta la denuncia

4.

Garlasco e la storia del biglietto anonimo al cimitero: «Ad uccidere Chiara è stato Marco»

5.

Ranucci risponde a Giletti: «Mi attacca perché Report fa ascolti. Mai vista una Rai così»

leggi anche
POLITICA

Rimosso il volto dell’angelo con Giorgia Meloni su ordine del Vaticano: «Ora bisogna ripristinare i tratti originari del viso»

Di Alba Romano
angelo meloni san lorenzo cancellazione
CULTURA & SPETTACOLO

L’angelo con il volto di Meloni a San Lorenzo in Lucina sarà cancellato

Di Alba Romano
don-alberto-ravagnani-prete-influencer-lascia-sacerdozio
ATTUALITÀ

Il prete influencer si è tolto l’abito, don Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio e si prepara al lancio del nuovo libro

Di Bruno Gaetani