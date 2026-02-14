Epstein Files, una foto mostra il finanziere con una vittima? La versione dell’FBI

Prima di considerare una foto come prova definitiva, occorre trovare e leggere fino in fondo i documenti

Un rilascio di documenti come quello relativo agli Epstein files, contenente numerosi allegati senza spiegazioni e riferimenti incrociati, difficili da ricostruire, possono trarre in inganno. Senza una guida narrativa, qualsiasi contenuto rischia di essere mal interpretato, soprattutto in assenza di prove certe. Il caso in questione riguarda un’immagine che, secondo gli utenti, ritrarrebbe il pedofilo Epstein mentre tortura con una lente d’ingrandimento una minorenne legata a terra. Abbiamo trovato il documento dell’FBI che l’aveva analizzata.

L’immagine contenuta nel file EFTA01245105

L’immagine in questione, presente nel file EFTA01245105, mostra un uomo chino su una vittima, completamente nuda, legata a terra a braccia e gambe divaricate, con diverse lenti d’ingrandimento posizionate sul corpo. Anche il torturatore tiene in mano una lente d’ingrandimento, usandola per bruciare la vittima. Nel file compare anche uno scatto di Epstein, fornendo un’associazione immediata con il finanziere pedofilo.

La segnalazione e l’indagine dell’FBI

Il file con l’immagine è strettamente collegato a una segnalazione ricevuta il 12 luglio 2020 dal National Threat Operations Center dell’FBI, riscontrabile dal file EFTA01245103. Un cittadino aveva denunciato un video diventato virale che, secondo la sua descrizione, mostrerebbe Jeffrey Epstein mentre compie atti violenti nei confronti di una vittima, ritenuta minorenne dal segnalante.

A seguito di una ricerca open source, l’FBI ricostruisce la diffusione del video, pubblicato nel dicembre 2019 su Twitter (ora X) e in precedenza da una pagina Instagram chiamata “the_eye_is_on_us”.

Secondo il documento, l’FBI non certifica che la vittima ripresa sia una minorenne, ma una donna adulta legata e imbavagliata su un prato. Allo stesso modo, il documento precisa che non è chiaro se l’uomo ripreso fosse Epstein, perché il volto non risulta interamente visibile.