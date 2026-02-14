Ultime notizie Festival di SanremoFrancesca AlbaneseJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
ESTERIInformazioneJeffrey EpsteinOmicidiSuicidiUSA

«Jeffrey Epstein è stato strangolato a morte nella sua cella», il medico legale presente all’autopsia del 2019: «Non si è suicidato»

14 Febbraio 2026 - 00:16 Alba Romano
embed
Epstein si è suicidato
Epstein si è suicidato
A dirlo al Telegraph è Michael Baden che ha preso parte all'autopsia sul corpo del finanziere pedofilo: «Le prove non sono coerenti con una impiccagione», ha sottolineato al giornale britannico, confermando quanto già dichiarato nel 2019

«Jeffrey Epstein non si è suicidato, ma è stato strangolato a morte nella sua cella». È quanto afferma il medico legale Michael Baden in un’intervista al Telegraph. Baden, presente durante l’autopsia come osservatore per conto della famiglia del finanziere pedofilo, sostiene che «le evidenze sono più coerenti con uno strangolamento che con un’impiccagione». Per questo motivo chiede nuove indagini. «Alla luce di tutte le informazioni disponibili, è necessario approfondire la causa e le circostanze della morte». Epstein, che nel 2019 era in attesa di processo per accuse di traffico sessuale, è stato trovato morto nella sua cella il 10 agosto. Le autorità hanno attribuito la morte a un suicidio, ma la diffusione di documenti governativi e dei filmati delle telecamere di sorveglianza ha sollevato nuovi dubbi sulle circostanze. Alcuni video mostrerebbero un misterioso “flash” arancione lungo la scala che porta alla cella, e un minuto di registrazione risulterebbe mancante, alimentando ipotesi su un possibile intervento esterno.

Gli Epstein files

Alla luce di questi nuovi elementi, Baden sottolinea la necessità di approfondire ulteriormente le indagini sulla causa della morte di Epstein. A dicembre è stata pubblicata una versione dell’autopsia, come parte del primo rilascio dei cosiddetti Epstein Files da parte del Dipartimento di Giustizia, in cui la «circostanza della morte» risulta indicata come «in sospeso» e le caselle relative a suicidio e omicidio rimangono entrambe vuote.

L’autopsia, per il medico, «inconcludente»

Il dottor Baden ha chiarito che le sue osservazioni iniziali sull’autopsia dell’11 agosto 2019 erano «inconcludenti». Cinque giorni dopo, il certificato di morte è stato modificato dalla dottoressa Barbara Sampson, allora capo medico legale di New York, che ha stabilito l’impiccagione come causa e il suicidio come modalità del decesso. Tuttavia, secondo Baden, «i risultati dell’autopsia sono molto più compatibili con una lesione da schiacciamento causata da strangolamento», ha ribadito al Telegraph, confermando quanto già dichiarato nel 2019 al New York Times.

Il rapporto ufficiale evidenzia tre fratture distinte al collo di Epstein: una sull’osso ioide sinistro, una sulla cartilagine tiroidea destra e una sul lato sinistro. Nonostante ciò, l’Fbi e il Dipartimento di Giustizia sotto Donald Trump hanno confermato il suicidio di Epstein. «Questa era la mia opinione allora, e la sostengo ancora oggi», ha sottolineato Baden. Ciò che rimane certo è che la vicenda continua a essere avvolta nel mistero. Con la pubblicazione dei nuovi documenti, emergono sempre più interrogativi e cresce la richiesta di fare piena luce su uno dei casi più controversi degli ultimi anni.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Epstein Files, Trump avrebbe tradito Melania con l’assistente Madeleine Westerhout – La mail

2.

Crans-Montana, i Moretti aggrediti dai famigliari delle vittime. La rabbia prima dell’interrogatorio, l’avvocato: «Hanno chiesto loro di incontrarli» – Il video

3.

Il nome di Maddie McCann negli Epstein Files: così un uomo raccontò di averla vista dopo la scomparsa con la socia Ghislaine Maxwell

4.

Usa, colpo basso per Trump: la Camera vota lo stop ai dazi contro il Canada. Sei repubblicani stanno con i dem, il presidente: «La pagheranno»

5.

Il Papa: «La dottrina della Chiesa su gay e transgender non cambia»

leggi anche
principe andrea
ESTERI

Caso Epstein, ancora ombre su Andrea: le donne a Buckingham Palace arrivate col jet del finanziere, le indicazioni in codice, i rischi per la sicurezza

Di Cecilia Dardana
ESTERI

Epstein Files, lo scandalo di Pam Bondi e la cronologia delle ricerche dei membri del Congresso

Di David Puente
maddie-mc-kann-epstein-files-avvistamento
ESTERI

Il nome di Maddie McCann negli Epstein Files: così un uomo raccontò di averla vista dopo la scomparsa con la socia Ghislaine Maxwell

Di Alba Romano
Il principe Andrea e Re Carlo
ESTERI

Re Carlo ed Epstein: «Ha dato 2 milioni per chiudere il caso Giuffre». I sospetti sui fondi della Royal Family per evitare il processo

Di Cecilia Dardana
ATTUALITÀ

L’amica italiana di Jeffrey Epstein scelta da Paolo Sorrentino per interpretare in “LORO” la parte di una olgettina di Silvio Berlusconi

Di Fosca Bincher