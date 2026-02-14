Meloni accetta l’invito di Trump su Gaza, l’Italia sarà nel Board of peace: «Saremo osservatori»

Ancora da definire i dettagli sulla partecipazione italiana al Board voluto dal presidente Usa per la ricostruzione di Gaza. La speranza della premier che ci sia anche una rappresentanza Ue

Giorgia Meloni ha confermato che l’Italia parteciperà come Paese osservatore alla riunione del Board of Peace per Gaza convocata da Donald Trump a Washington per giovedì prossimo. Come riportato dall’Ansa, la premier ha parlato con alcuni giornalisti italiani ad Addis Abeba, spiegando che la formula dell’osservatore rappresenta «una buona soluzione rispetto al problema della compatibilità anche costituzionale con l’adesione al Board of Peace». L’invito, ha precisato la premier, «è arrivato ieri» e resta ancora da definire il livello della rappresentanza italiana.

Meloni sul ruolo dell’Italia in Medio Oriente

La premier spiegato la scelta richiamando il lavoro diplomatico dell’Italia nella regione: «Con tutto il lavoro che l’Italia ha fatto, sta facendo e deve fare in Medio Oriente per stabilizzare una situazione molto complessa e fragile, una presenza italiana ed anche europea sia necessaria». La risposta all’invito sarà dunque positiva, anche se i dettagli sulla delegazione sono ancora da definire.

Gli altri paesi europei nel Board

Meloni ha poi ipotizzato che ci potrebbero essere anche altri paesi europei nel Board voluto da Trump: «Particolarmente – ha aggiunto parlando con alcuni giornalisti – vedo interessati quelli che sono più vicini, quindi soprattutto Paesi mediterranei della sponda est. Per cui credo che non saremo gli unici a partecipare, ma ne stiamo parlando anche in queste ore per capire tra i vari leader, tra quelli che sono più interessati, come partecipare».