«Ti veniamo a cercare», l’arbitro La Penna denuncia le minacce ricevute dopo Inter-Juve. Insulti anche a Bastoni e alla moglie

16 Febbraio 2026 - 18:27 Cecilia Dardana
federico la penna inter juve
Le tensioni sono esplose dopo l’espulsione di Kalulu, arrivata in seguito alla simulazione di Bastoni. Le proteste nel tunnel che porta agli spogliatoi e il clima infuocato del post partita: cosa è successo

L’arbitro Federico La Penna ha presentato denuncia alla Polizia Postale di Roma dopo gli insulti e le minacce di morte ricevute via social dopo il match Inter-Juve, che si è giocato a San Siro. «Ti sparo», «ti ammazzo», «ti veniamo a cercare, sappiamo dove abiti»: il tenore dei messaggi. Così La Penna, che fuori dal campo è avvocato, visto il violento clima intimidatorio creatosi a seguito del derby, non ci ha pensato due volte e si è presentato alle forze dell’ordine, che hanno consigliato, a lui e tutto il resto della famiglia, di rimanere in casa. A seguito dell’esposto sono state avviate le indagini e l’incartamento arriverà all’attenzione del procuratore aggiunto Sergio Colaiocco: la Procura di Roma è pronta ad aprire un fascicolo per fare luce sui profili social da cui sono partite le minacce.

La lite nel tunnel e il caso Kalulu

Le tensioni sono esplose dopo l’espulsione di Kalulu, arrivata in seguito alla simulazione di Bastoni. Nell’intervallo della sfida tra Inter e Juventus, le telecamere hanno ripreso le proteste nel tunnel che porta agli spogliatoi. Il dirigente bianconero Giorgio Chiellini e l’ad Damien Comolli hanno contestato con veemenza la direzione di gara. Tutto è stato riportato nel referto arbitrale e il giudice sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, si pronuncerà sui fatti. A sua disposizione anche il rapporto degli ispettori della Procura Figc presenti a San Siro.

Minacce anche a Bastoni e alla famiglia

Nel clima infuocato del post-partita, minacce pesanti sono arrivate anche ad Alessandro Bastoni e alla moglie, con auguri di morte rivolti al giocatore e alla figlia, sempre via social, dopo le polemiche per la simulazione. Prima dell’assemblea di Lega, il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha ammesso l’errore del difensore nerazzurro: «C’è stato un errore di un giovane, è vero, ma chi non ne ha fatti?». Poi l’affondo contro la Juventus: «L’Inter fa notizia perché negli ultimi anni è stata la più vincente. Ricordo un episodio del 2021, un rigore a favore della Juve su palese simulazione di Cuadrado. Un errore riconosciuto dai tecnici: quella vittoria permise alla Juve di andare in Champions e guadagnare 60-70 milioni».

