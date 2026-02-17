Ultime notizie Festival di SanremoOlimpiadi 2026Trapianti
I tre poliziotti arrestati per traffico di droga

17 Febbraio 2026 - 08:08 Alba Romano
polizia arruolamento terroristi
Hanno anche rivelato notizie d'ufficio e informazioni a un pregiudicato

Associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. È il reato contestato dal gip di Roma, dopo una indagine della Direzione Investigativa Antimafia a sette indagati. Tre di loro fanno parte della Polizia di Stato. I tre, nella ricostruzione degli inquirenti, in numerose occasioni, hanno detenuto o spacciato ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, hanno compiuto accessi illegali al sistema di consultazione SDI delle forze dell’ordine e rivelato notizie d’ufficio e informazioni a P.G., un uomo che risiede nel quartiere romano del Tufello.

L’inchiesta, nel 2024 e affidata dalla Dda capitolina al Centro operativo Dia di Roma, ha messo in luce come un gruppo di trafficanti di droga si serviva di poliziotti per rifornirsi di stupefacente. Dornendo loro informazioni su corrieri, anche di altri gruppi criminali, per farli perquisire e arrestare. Solo parte della ‘merce’ veniva sequestrata, mentre il resto veniva consegnato a componenti del gruppo in cambio di denaro. Nell’esecuzione delle misure restrittive, la Dia si è avvalsa del supporto della Questura di Roma e dei competenti reparti dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

