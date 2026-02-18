Nomine nepotistiche, spese pazze e declino morale: le accuse ai Cavalieri di Malta

La lettera al Papa sul Gran Maestro

Il Gran Cancelliere ha effettuato nomine seguendo «una linea nepotistica». Mentre si vede «una difficoltà nel mantenere pienamente visibili i fondamenti dell’Ordine di Malta: fede, carità, fraternità e spirito di umiltà». In una lettera di un ambasciatore del Sovrano Ordine a Papa Leone XIV di cui parla Il Fatto Quotidiano ci sono le accuse alla confraternita. Che sarebbe oggetto di «smarrimento», «declino morale e materiale» e soffrirebbe dell’«allontanamento di membri di grande esperienza» e di una crisi destinata a farsi «più profonda». Proprio mentre in Vaticano si valuta un’ispezione o un commissariamento.

Le accuse all’Ordine di Malta

L’attacco è nei confronti di Riccardo Paternò di Montecupo. La lettera parla di nomine di «persone in condizione di divorziati e divorziati risposati». Mentre di nepotismo si parla in relazione alla nomina del fratello Maurizio Paternò a consigliere Unesco con passaporto diplomatico. Alle 115 ambasciate è stato imposto il silenzio: ogni richiesta dei media va girata all’Ufficio Comunicazione del Gran Magistero. Mario Carotenuto, per undici anni ambasciatore in Egitto, spiega: «Io ho dovuto sostenere affitto, utenze, stipendi, viaggi. Non avendo uno stipendio ed essendo considerato un ‘servizio’, è molto difficile trovare candidati».

Le dimissioni

Carotenuto se ne è andato dopo che il Sovrano Consiglio non ha ratificato per due volte il suo successore residente al Cairo. «Le spese sono tutte a carico nostro. Senza nessun aiuto da Roma», conferma un altro ambasciatore. «Io escludo che ci sia un commercio vero e proprio di passaporti diplomatici, ma il meccanismo è indotto dalla necessità: non avendo fondi, se ci sono persone che hanno la possibilità economica di “aiutare”, queste vengono chiamate e inserite nel servizio diplomatico». Nel 2024 il Gran Maestro ha speso 200 mila euro tra voli e hotel. Il magistero costa 10 milioni l’anno. La riforma di Francesco è rimasta inattuata. Ora la palla passa al nuovo Papa.