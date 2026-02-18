Ultime notizie Festival di SanremoOlimpiadi 2026Trapianti
ATTUALITÀArrestiInchiesteLombardiaMilanoRapine

Le rapine come Joker, i passanti presi a sprangate: preso a Milano un 24enne italiano incensurato. Cosa gli hanno trovato addosso

18 Febbraio 2026 - 15:03 Ugo Milano
embed
rapinatore joker milano arresto
rapinatore joker milano arresto
Dopo aver preso di mira due passanti in zona Ticinese, il ragazzo è stato rintracciato dalla polizia. L'arsenale di cui si serviva per derubare le sue vittime

Si aggirava per il parco della Resistenza, a Milano, con una maschera di Joker e prendeva a sprangate le sue vittime. È stato arrestato l’uomo che terrorizzava i residenti del quartiere Ticinese e diventato noto per la maschera dell’arcinemico di Batman. Si tratta di un 24enne italiano e senza alcun precedente penale.

La doppia aggressione

Il rapinatore è stato arrestato nella serata di martedì 17 febbraio dopo aver rapinato un 21enne in un giardinetto di via Tabacchi e aver provato a fare lo stesso anche con un 20enne, picchiato con una sprangato. Il giovane cercava soldi, cellulari e qualunque altro oggetto di valore che le vittime avevano addosso.

L’arresto

Dopo l’allarme arrivato alla polizia, una volante del commissariato Ticinese lo ha intercettato quando si trovava ancora nel giardinetto di via Tabacchi. Il 24enne aveva ancora addosso la maschera di Joker, nascondeva la spranga nei pantaloni e un coltello a serramanico, un accendino e uno spray nelle tasche. Il 23enne è stai arrestato con le accuse di rapina aggravata, tentata rapina aggravata e indagato per porto abusivo d’armi.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Il bimbo dal cuore bruciato, il Berlin Heart e l’ipotesi di stop alle terapie: «Così è tortura»

2.

L’inchiesta su Hamas e le intercettazioni su Di Battista: «Lei e altri M5s cari amici»

3.

Capodanno cinese: vietato lavarsi i capelli e buttare la spazzatura. Ecco tutto quello da non fare secondo la tradizione

4.

Si presenta con 19 chili di monete da cambiare, lo denunciano: la furbata scoperta in un centro commerciale a Milano

5.

I tre poliziotti arrestati per traffico di droga

leggi anche
prete picchia amante
ATTUALITÀ

Colpisce con un lingotto d’argento l’ex amante e tenta di rapinarla: prete patteggia un anno e quattro mesi

Di Ugo Milano
assalto portavalori puglia studentessa università
ATTUALITÀ

Assalto al portavalori, la fuga dei rapinatori sull’auto di una studentessa: «Come un’azione di guerra»

Di Ugo Milano
banditi incappucciati rapina roma
ATTUALITÀ

I banditi incappucciati che picchiano e rapinano le donne a Roma

Di Alba Romano
mario roggero gioielliere condannato
ATTUALITÀ

Il gioielliere di Grinzane Cavour che ha ucciso i rapinatori dovrà pagare 780 mila euro di danni

Di Alessandro D’Amato