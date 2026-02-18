Le rapine come Joker, i passanti presi a sprangate: preso a Milano un 24enne italiano incensurato. Cosa gli hanno trovato addosso

Dopo aver preso di mira due passanti in zona Ticinese, il ragazzo è stato rintracciato dalla polizia. L'arsenale di cui si serviva per derubare le sue vittime

Si aggirava per il parco della Resistenza, a Milano, con una maschera di Joker e prendeva a sprangate le sue vittime. È stato arrestato l’uomo che terrorizzava i residenti del quartiere Ticinese e diventato noto per la maschera dell’arcinemico di Batman. Si tratta di un 24enne italiano e senza alcun precedente penale.

La doppia aggressione

Il rapinatore è stato arrestato nella serata di martedì 17 febbraio dopo aver rapinato un 21enne in un giardinetto di via Tabacchi e aver provato a fare lo stesso anche con un 20enne, picchiato con una sprangato. Il giovane cercava soldi, cellulari e qualunque altro oggetto di valore che le vittime avevano addosso.

L’arresto

Dopo l’allarme arrivato alla polizia, una volante del commissariato Ticinese lo ha intercettato quando si trovava ancora nel giardinetto di via Tabacchi. Il 24enne aveva ancora addosso la maschera di Joker, nascondeva la spranga nei pantaloni e un coltello a serramanico, un accendino e uno spray nelle tasche. Il 23enne è stai arrestato con le accuse di rapina aggravata, tentata rapina aggravata e indagato per porto abusivo d’armi.