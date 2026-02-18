Ultime notizie Festival di SanremoOlimpiadi 2026Trapianti
POLITICACentrodestraCentrosinistraCSMInchiesteReferendumSergio Mattarella

Referendum sulla giustizia, Mattarella si presenta al Csm (che presiede) e chiede a tutti di abbassare i toni

18 Febbraio 2026 - 10:53 Federico D’Ambrosio
embed
sergio mattarella
sergio mattarella
Il presidente non aveva mai partecipato ad un plenum ordinario: «MI ha indotto a questa scelta la necessità di sottolineare il suo ruolo costituzionale»

Non aveva mai partecipato ad un plenum “ordinario”, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Stavolta però, a sorpresa, ha deciso di esserci per dire la sua e richiamare tutti ad abbassare i toni. Il riferimento, neanche troppo implicito, è al referendum alle porte e, probabilmente, anche a quelle accuse sollevate in primo luogo dal ministro Carlo Nordio ma poi finite nell’agone politico, al Csm come luogo para-mafioso e in generale a chi ha alzato i toni, anche all’interno della magistratura e del fronte del No.

L’intervento di Mattarella

«Sono consapevole che non è consueta la presenza del presidente della Repubblica per i lavori ordinari del Consiglio», esordisce il presidente: «Per quanto mi riguarda, non si è mai verificata in 11 anni. Mi hanno indotto a questa decisione la necessità e il desiderio di sottolineare ancora una volta il valore del ruolo di rilievo costituzionale del Csm, soprattutto la necessità e l’intendimento di ribadire il rispetto che occorre nutrire e manifestare particolarmente da parte delle altre istituzioni nei confronti di questa istituzione».

Il rispetto reciproco

Quindi, la richiesta a tutte le istituzioni di rispettarsi a vicenda: «Come presidente della repubblica avverto la necessità di rinnovare con fermezza l’esortazione al rispetto vicendevole in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza nell’interesse della repubblica», ha aggiunto. «In questa sede, che deve rimanere rigorosamente istituzionale ed estranea a temi e controversie di natura politica, più che per le funzioni di presidente di questo consiglio». Le critiche al Csm attuale sono legittime, non l’attacco scomposto, è il filo del ragionamento: «Il CSM non è esente, nel suo funzionamento, da difetti, lacune ed errori e nei cui confronti non sono, ovviamente, precluse critiche. Come, del resto, si registrano difetti, lacune, errori e sono possibili critiche riguardo all’attività di altre istituzioni della Repubblica, siano esse parte del potere legislativo, di quello esecutivo, di quello giudiziario». Quindi, il presidente ha sospeso il breve plenum.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Sondaggi Swg, sul referendum sulla riforma della giustizia i sostenitori del No raggiungono quelli del Sì. Ma sono ancora tanti gli indecisi: tutti i dati

2.

Meloni furiosa coi giudici: «Impediscono l’espulsione di un clandestino con 23 condanne e ci chiedono pure i danni» – Il video

3.

Stefano Bandecchi a processo, il caso Unicusano: le accuse di evasione fiscale per 20 milioni di euro. L’inchiesta sulle auto di lusso con i soldi dell’università

4.

Giorgia Meloni punta 146mila euro per chiedere a 25mila italiani cosa pensano del referendum sulla giustizia. Contratto firmato con Tecnè

5.

Giovanni Storti spiega il suo No al Referendum: «Estraiamo a sorte gli attori per il nuovo film» – Il video

leggi anche
gratteri-nordio-crozza
CULTURA & SPETTACOLO

Crozza-Mattarella spegne la lite tra Nordio e Gratteri: «Ora al governo metto la Brignone» – Il video

Di Ugo Milano
deputato-iraniano-strappa-foto-mattarella
ESTERI

Mattarella «fatto a pezzi» al Parlamento iraniano, Tajani convoca l’ambasciatore di Teheran: «Atto ostile contro l’Italia»

Di Anna Clarissa Mendi
sanremo 2026 mattarella
CULTURA & SPETTACOLO

I cantanti del Festival di Sanremo ospiti dal Presidente Mattarella. Intonano “Azzurro”, ma lui non li segue. «Non voglio turbare il coro» – Il video

Di Stefania Carboni