«Questa notizia mi strazia l’anima», Federica Pellegrini e l’addio al piccolo Domenico: «Un bimbo non dovrebbe mai pagare per errori altrui»

Le parole della nuotatrice: «Mi stringo forte a questa donna, mamma, che posso solo lontanamente immaginare cosa stia provando»

«Ciao Domenico. Questa notizia, l’ultima di una lunga serie che non dovrebbero mai arrivare, mi strazia l’anima!! Un bimbo non dovrebbe mai pagare per errori altrui!! Mi stringo forte a questa donna, mamma, che posso solo lontanamente immaginare cosa stia provando. Rip Piccolino». Con queste parole Federica Pellegrini ha affidato a Instagram il suo dolore per la morte del piccolo Domenico, il bambino di due anni e mezzo di Nola deceduto sabato mattina all’ospedale Monaldi di Napoli. Il piccolo era ricoverato da settimane ed era tenuto in vita grazie a un macchinario Ecmo, dopo il trapianto di cuore avvenuto il 23 dicembre. L’organo impiantato, secondo quanto emerso, si sarebbe rivelato danneggiato. Una vicenda per cui ora sono indagati sei tra medici e infermieri.

L’addio di Federica Pellegrini

La campionessa, incinta di una bimba, ha scelto di accompagnare il suo messaggio con una fotografia del bambino tra le braccia della madre, Patrizia. Un’immagine intima, che racconta un legame spezzato troppo presto e che ha raccolto in poche ore migliaia di commenti. Sotto il post si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. Tra rabbia e incredulità, in molti hanno condiviso le parole della nuotatrice, sottolineando quanto sia insopportabile pensare che un bambino possa perdere la vita in circostanze su cui restano ancora interrogativi.