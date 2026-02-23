Mortara, gli insulti poi la spinta al vicino 91enne rivelatasi fatale. Finisce in carcere “lo stalker di via Marzotto”

L'uomo, 51 anni, era già indagato per atti persecutori nei confronti di una vicina di casa. Adesso la sua posizione si aggrava

Giorgio Labarbuta, 51enne di Mortara, si trovava già ai domiciliari per atti persecutori, adesso è finito in carcere, stavolta però con l’accusa di omicidio preterintenzionale su Salvatore Riccobene, 91enne, suo vicino di casa. L’anziano era finito in ospedale, dopo una caduta provocata da Labarbuta che aveva aggredito una vicina di casa. Le lesioni che il 91enne ha riportato si sono rivelate fatali. Questo è l’ultimo capitolo, ricostruito da Il Giorno, su una storia tristemente già conosciuta sui media locali, ovvero quella dello “stalker di via Marzotto“.

Gli insulti e le provocazioni fino all’aggressione sul 91enne

L’ultimo episodio risale al 29 settembre scorso, quando nel condominio, dove sia Labarbuta che la vicina e il 91enne risiedevano, sono intervenuti i soccorsi sanitari e i carabinieri. A raccontare cosa era successo è stata la donna 56enne, difesa dall’anziana vittima. Aveva subito l’ennesima aggressione, un culmine dopo mesi di insulti, provocazioni e appostamenti. Quel giorno però le urla della donna hanno attirato il 91enne Riccobene e sua moglie, dirimpettai. L’anziano è intervenuto per placare la rabbia del 51enne, ma è stato spintonato ed è caduto a terra. Un impatto che lo ha portato in codice rosso in ospedale con un peggioramento delle condizioni e il decesso sopraggiunto il 20 ottobre.

La denuncia e il primo arresto con domiciliari

Ma oltre a questo caso è proseguito inoltre anche quello della denuncia sporta dalla vicina di casa 56enne nei confronti di Labarbuta. Il Gip aveva disposto per il 51enne l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per atti persecutori, eseguita alla fine dello scorso novembre. Dopo l’arresto e un primo periodo in cella a Torre del Gallo, l’indagato era riuscito a ottenere gli arresti domiciliari, disposti non in via Marzotto a Mortara ma a Como, quindi a debita distanza dalla donna. Ora per l’uomo c’è stato il nuovo arresto e si sono aperte le porte del carcere con l’accusa più pesante: quella di omicidio preterintenzionale.