Zelensky: «Oggi sono 4 anni da quando Putin avrebbe dovuto prendere Kiev in 3 giorni» – Il video

24 Febbraio 2026 - 07:40 Alessandro D’Amato
russia ucraina negoziati pace notizie 7 febbraio
Il discorso del presidente nell'anniversario dell'invasione

Vladimir Putin «ha fallito». Quattro anni dopo l’inizio dell’invasione russa, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky celebra la resistenza del suo popolo. In un video discorso in occasione dell’anniversario della guerra, dice Zelensky: «Putin non ha raggiunto i suoi obiettivi. Non ha spezzato gli ucraini. Non ha vinto questa guerra. Abbiamo preservato l’Ucraina e faremo tutto il possibile per raggiungere la pace e garantire che ci sia giustizia».

«Ricordando l’inizio dell’invasione e guardando a oggi, abbiamo tutto il diritto di dire: abbiamo difeso l’indipendenza, non abbiamo perso la nostra statualità, Putin non ha raggiunto i suoi obiettivi. Non ha spezzato gli ucraini, non ha vinto questa guerra. Abbiamo preservato l’Ucraina e faremo tutto per ottenere pace e giustizia. Gloria all’Ucraina!», sostiene Zelensky. «Oggi sono esattamente quattro anni da quando Putin avrebbe dovuto prendere Kiev in tre giorni», aggiunge il presidente. «E questo dice molto sulla nostra resistenza, su come l’Ucraina ha combattuto per tutto questo tempo. Dietro queste parole ci sono milioni dei nostri cittadini, grande coraggio, duro lavoro, resistenza e il lungo cammino che l’Ucraina percorre dal 24 febbraio», aggiunge.

