Il discorso di Trump sullo Stato dell’Unione e la lite con la deputata: «Hai ucciso degli americani» – Il video

Il presidente batte il record di Clinton. La standing ovation e i fischi. Le liti con i Dem e l'annuncio: «La rivoluzione americana iniziata nel 1775 continua ancora oggi»

«Stasera, dopo appena un anno, posso dire con dignità e orgoglio che ci siamo trasformati e non torneremo dove eravamo prima. Abbiamo avuto una svolta epocale». L’inizio del discorso di Donald Trump sullo Stato dell’Unione è quello che tutti si aspettavano. Al Congresso tra gli ospiti il presidente ha voluto Erika, la vedova di Charlie Kirk, mentre almeno 30 Dem boicottano l’evento e un gruppo di attivisti organizza al National Press Club di Washington lo “Stato della Palude”, indossando maschere con il volto del tycoon e costumi a forma di rana. Al suo ingresso una standing ovation ha coperto i fischi mentre il deputato Dem del Texas Al Green è stato espulso per aver mostrato un cartello con la scritta “I neri non sono scimmie”.

Lo Stato dell’Unione e quello di Trump

Dal 1776 a oggi, ogni generazione di americani si è fatta avanti «per difendere la vita, la libertà e la ricerca della felicità per il prossimo. Ora tocca a noi», ha detto Trump. «Insieme, stiamo costruendo una nazione in cui ogni bambino abbia la possibilità di raggiungere traguardi più ambiziosi e di andare oltre, in cui il governo risponda al popolo, non ai potenti, e in cui gli interessi dei cittadini americani che lavorano duramente siano sempre la nostra prima e ultima preoccupazione». Invece «per decenni prima del mio arrivo dal commercio alla sanità, passando per l’energia e l’immigrazione, tutto è stato rubato e truccato per drenare ricchezza dalle persone produttive che fanno girare il paese». Ora però «c’è l’America First».

Il Minnesota

«Quando si parla della corruzione che sta saccheggiando l’America, non c’è esempio più eclatante del Minnesota, dove i membri della comunità somala hanno saccheggiato circa 19 miliardi di dollari dai contribuenti americani», ha poi detto il presidente. «Mentre parliamo, i Democratici in quest’Aula hanno tagliato tutti i finanziamenti al Dipartimento della Sicurezza Interna. Hanno chiuso l’agenzia responsabile della protezione degli americani da terroristi e assassini», ha detto. Aggiungendo che «stasera chiedo il ripristino completo e immediato di tutti i finanziamenti per la Sicurezza delle frontiere e la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti».

«Our country is back»

«Our country is back», ha sostenuto il tycoon. «Il nostro paese è tornato, più grande, più forte e più ricco che mai. Non torneremo indietro questa è l’età dell’oro dell’America». E ancora: «Nessun migrante illegale è entrato negli Stati Uniti nell’ultimo anno». Il primo riferimento alla politica estera nel discorso sullo Stato dell’Unione è al Venezuela. «Il nostro nuovo amico e alleato», ha detto il presidente americano rivendicando che gli Stati Uniti hanno ottenuto 80 milioni di barili di petrolio dal paese sudamericano. E ancora: «Ho ottenuto impegni per oltre 18 trilioni di dollari di investimenti da tutto il mondo».

Diversi media americani fanno notare che il presidente americano non ha presentato alcuna prova delle sue affermazioni. Sulla base di dichiarazioni di varie aziende, paesi stranieri e del sito della Casa Bianca, la cifra sembra di gran lunga superiore alla somma effettiva di circa 9,6 trillioni di dollari che include investimenti pianificati durante la presidenza di Joe Biden.

Le tasse e la Corte Suprema

Poi ha sostenuto che i democratici non volevano il taglio delle tasse e ha parlato della Corte Suprema, definendo «infelice» la decisione dei giudici sui dazi. Quelli nuovi, ha anticipato, saranno più complessi ma non richiederanno l’approvazione del Congresso. «Col passare del tempo, credo che le tariffe pagate dai paesi stranieri, come in passato, sostituiranno sostanzialmente il moderno sistema di imposta sul reddito», ha messo in evidenza. «Dovreste vergognarvi di restare seduti», ha detto poi rivolgendosi ai Dem che non hanno partecipato agli applausi.

Il terzo mandato

Il presidente ha ironizzato anche sul terzo mandato. Durante il discorso sullo Stato dell’Unione, parlando del sito Trump RX, dove dovrebbero essere venduti farmaci a prezzi più economici il presidente americando ha detto: «L’ho fatto nel primo anno del mio secondo mandato, ma sarebbe dovuto essere il mio terzo», ha dichiarato il presidente continuando a sostenere di non aver perso le elezioni del 2020 vinte da Biden. Poi ha annunciato che JD Vance ha un nuovo incarico: sarà alla guida della «guerra alle frodi» con l’obiettivo di riportare in pareggio il bilancio americano.

La lite con Ilhan Omar

Poi ha litigato con la deputata di origine somala Ilhan Omar. Il presidente americano ha ribadito la sua invettiva xenofoba contro la comunità somala sostenendo che «i pirati somali hanno saccheggiato il Minnesota» attraverso «corruzione, tangenti e illegalità» e ha invitato il Congresso ad alzarsi in piedi per sostenere gli americani invece degli immigrati «illegali. Importare queste culture attraverso l’immigrazione senza restrizioni e le frontiere aperte porta questi problemi proprio qui negli Stati Uniti». La deputata democratica del Minnesota a quel punto ha urlato «bugiardo» al presidente accusandolo di «aver ucciso degli americani!». Il tycoon ha replicato: «Dovresti vergognarti».

La politica estera

Dopo essersi vantato di aver concluso otto guerra, Trump ha detto che sta lavorando per la pace tra Russia e Ucraina e ha attaccato l’Iran. «Preferisco risolvere la questione con la diplomazia ma una cosa è certa: non permetterò mai all’Iran di avere l’arma nucleare», ha detto. Aggiungendo che Teheran «ha già sviluppato missili che possono colpire l’Europa e gli Stati Uniti». Ha anche detto che sua moglie Melania «è una star del cinema». Poi ha battuto il record Bill Clinton per il più lungo discorso sullo Stato dell’Unione della Storia. Superando il limite di un’ora e 39 minuti in Congresso. Si è congedato assicurando che «la rivoluzione americana iniziata nel 1775 continua ancora oggi» e il paese va verso «un futuro più grande, migliore, più fiero, più glorioso che mai. Dio benedica l’America», ha concluso il presidente.