No, la Cina non ha un esercito di robot «Terminator»
Diverse condivisioni su Instagram stanno diffondendo una clip dove si vedrebbe un nuovo esercito cinese composto da androidi analoghi a quelli del film «Terminator». Come vedremo si tratta di una clip generata con Intelligenza artificiale.
Per chi ha fretta:
- Il filmato in oggetto è stato generato con l’Intelligenza Artificiale.
- Ad ammetterlo è lo stesso autore, che non ne ha autorizzato la diffusione fuori contesto.
Analisi
Le condivisioni in oggetto riportano la seguente didascalia:
La Cina ha pubblicato un video di esercitazioni di tiro con la partecipazione di robot simili a “Terminator”.
Questo è probabilmente il futuro della guerra moderna.
Video generato con Intelligenza artificiale
Come riportano i colleghi di France 24, la clip fa parte di una serie di filmati generati con IA per stessa ammissione dell’autore. Si tratta dell’utente oukanghong, che ha caricato le clip nel sito cinese Bilibili. Il quotidiano francese fornisce inoltre una serie di analisi che conferma la non autenticità dei contenuti.
«Le persone diffondono il mio video all’esterno inventando voci e dirottandolo per diffondere informazioni false», ha affermato oukanghong.
Conclusioni
Abbiamo visto che il filmato sul presunto esercito di «Terminator» cinesi è stato realizzato con IA.
Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.