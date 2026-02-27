Arrestato in Spagna il figlio di Alexander Adarich. Avrebbe sequestrato e gettato dalla finestra l’ex banchiere «per 250mila euro»

Svolta sul caso dell'uomo d'affari ucraino precipitato dal quarto piano di un b&b di Milano lo scorso 23 gennaio. Ora è caccia ad almeno 4 complici

È stato arrestato a Barcellona, in Spagna, il figlio di Alexander Adarich, l’ex banchiere e manager 54enne di nazionalità ucraina e romena precipitato il 23 gennaio dalla stanza al quarto piano di un b&b a Milano. Secondo quanto ricostruito dalla procura il figlio 34enne avrebbe prima convinto il padre ad andare a Milano per partecipare ad un meeting di lavoro in quel palazzo di via Nerino, in pieno centro. Quindi avrebbe concorso al suo «sequestro funzionale» per costringerlo a trasferire 250mila euro in criptovalute. Non è chiaro con che dinamica la situazione sia poi degenerata, ma per la procura sempre al figlio – unica persona presente nella stanza al momento del tragico epilogo – è addebitabile anche la caduta dalla finestra dell’appartamento di Adarich. Resta da verificare l’ipotesi che l’uomo fosse a quel punto già stato ucciso, come i segni sul corpo lasciavano pensare. Dopo che la procura ha emesso un mandato d’arresto europeo per il 34enne per sequestro aggravato dalla morte, l’uomo è stato rintracciato in Spagna, in collaborazione con Europol e Eurojust. Stamattina la svolta con il suo arresto a Barcellona da parte delle forze di polizia spagnole, coadiuvate da due investigatori di quella italiana.

Il volo da 15 metri, il racconto della custode, la svolta nelle indagini

Alexander Adarich era stato trovato morto nel pomeriggio del 23 gennaio dopo essere precipitato per 15 metri dalla stanza di un b&b di via Nerino, a Milano. L’uomo, 54 anni con doppia nazionalità ucraina e romena, era stato proprietario fino al 2020 di una banca commerciale ucraina, la Fidobank. Continuava a fare affari e aveva in particolare interessi in società con sede in Lussemburgo. La procura di Milano aveva subito aperto un fascicolo d’indagine per omicidio. La custode del palazzo aveva raccontato di aver visto un uomo affacciarsi dalla finestra dell’appartamento dopo la caduta a terra del 54enne e che quello stesso uomo, sceso poi in cortile prima di andarsene, le aveva detto in inglese: «Cos’è successo?». Gli inquirenti avevano subito ipotizzato che Adarich fosse stato ucciso – verosimilmente picchiato e strangolato – e poi gettato dall’affaccio della camera, nel tentativo di simulare un suicidio. Gli accertamenti tecnici disposti dalla procura hanno ricostruito la vicenda e gli spostamenti della vittima, e attraverso l’analisi delle telecamere e dei tabulati telefonici si è stretto il cerchio attorno al figlio, «appurando il suo ruolo nella morte del padre».

Caccia ai complici di Adarich jr.

Le indagini però sono tutt’altro che chiuse, perché ora è caccia ai possibili complici del 34enne. Stando a quanto emerge dalla procura si cercano «almeno altre quattro persone» che avrebbero preso parte al sequestro di Adarich. L’ipotesi investigativa è infatti che il figlio 34enne abbia attirato il padre in trappola assieme ad altre persone, entrate e uscite dall’appartamento nelle ore della tragedia. Che potrebbero essere attive da tempo in questo genere di estorsioni di soldi in criptovalute. Secondo quanto ricostruito il 54enne era stato legato con delle cordine prese da un sacco per la biancheria per costringerlo ad effettuare le operazioni in criptovalute. Poi il tragico epilogo. Resta però da verificare se il 54enne sia stato ucciso e poi gettato dalla finestra. Per capire se Adarich sia morto prima di precipitare o a causa della caduta sarà necessaria l’autopsia che si terrà il prossimo 9 marzo.

In copertina: Alexander Adarich, l’ex banchiere 54enne morto a Milano il 23 gennaio, e il portone del palazzo nel cui cortile è stato ritrovato il suo corpo senza vita (Fidobank e Ansa/Davide Canella)