Questa foto di Carlo Ancelotti baciato da tre ragazzine al Carnevale di Rio è stata generata con l’AI

Circola una foto che ritrae Carlo Ancelotti in mezzo a tre ragazze che lo baciano contemporaneamente sulle guance. Il messaggio che accompagna l’immagine suggerisce che l’allenatore abbia ormai scelto definitivamente il Brasile, rafforzando l’idea con una scena sopra le righe. Si tratta, però, di un’opera dell’Intelligenza Artificiale.

Per chi ha fretta

La foto di Ancelotti baciato da tre ragazze non è autentica.

L’analisi con SynthID Detector indica la generazione tramite l’IA.

Analisi

L’immagine viene condivisa come una prova fotografica della presenza di Ancelotti al Carnevale in atteggiamenti “festosi”.

La verifica di SynthID Detector

Abbiamo sottoposto la foto a SynthID Detector, uno strumento sviluppato da Google per individuare eventuali filigrane associate a contenuti generati con intelligenza artificiale. L’esito risulta positivo: l’immagine è opera dell’AI di Google.

Ancelotti ha effettivamente preso parte al Carnevale di Rio nei giorni indicati. La sua presenza è stata documentata da foto e video autentici. Tuttavia, lo scatto con le tre ragazze che lo baciano contemporaneamente non trova alcun riscontro nelle fonti fotografiche ufficiali né nei servizi delle agenzie.

Interpellata da Reuters, la Confederazione calcistica brasiliana ha confermato che lo scatto non è reale e che si tratta di un’immagine creata con l’intelligenza artificiale.

Conclusioni

La fotografia che mostra Carlo Ancelotti baciato da tre ragazze al Carnevale di Rio non è autentica. Le verifiche indicano come origine l’Intelligenza Artificiale di Google.

