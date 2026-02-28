Le foto omofobe contro Klaus Schwab? Ritraggono un omonimo americano
Diverse condivisioni Facebook diffondono delle immagini denigratorie di stampo omofobo ai danni dell’economista tedesco Klaus Schwab, fondatore del World Economic Forum. Vediamo perché si tratta di foto attribuite alla persona sbagliata.
Per chi ha fretta:
- Le immagini non ritraggono Klaus Schwab, fondatore del World Economic Forum.
- Si tratta con ogni probabilità di un omonimo: Max Schwab.
- Non esistono prove che colleghino l’uomo delle foto all’economista tedesco.
Analisi
Le condivisioni denigratorie in oggetto riportano il seguente screen:
Si tratta di un’altra persona
Si tratta di un caso di omonimia. Come già spiegato dai colleghi di Ellinikah Oaxes e dalla collega Sofia Ahmed per Politifact, l’uomo ritratto nelle foto è Max Schwab.
Si tratta di un residente di Key West in Florida, che non ha alcun legame di parentela con il più noto Klaus. Sicuramente non abbiamo conferma che si tratti del più noto Klaus.
Conclusioni
Abbiamo visto che le immagini in oggetto non riguardano Klaus Schwab ma un omonimo, tale Max Schwab, cittadino americano noto per farsi immortalare con addosso abiti che contraddicono le convenzioni di genere.
