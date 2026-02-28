La storia del presunto “attacco del Ramadan” in un supermercato tedesco
Circola un video dove un uomo, vestito di nero, rovescia cibi e bevande all’interno di un supermercato. Secondo la narrazione social, si tratterebbe di un musulmano radicale che, in data 19 febbraio 2026, avrebbe preso di mira un supermercato tedesco con il fine di “distruggere il cibo degli infedeli” durante il Ramadan. Si tratta di una notizia fuorviante.
Per chi ha fretta
- Il 19 febbraio 2026 un uomo ha devastato un Kaufland ad Altenburg.
- La polizia ha identificato un 27enne afghano.
- Le autorità parlano di “stato psicologico di alterazione”, non di un “attacco islamico” legato al Ramadan.
Analisi
Il video viene condiviso con la seguente narrazione:
MUSULMANO RADICALE DISTRUGGE IL CIBO DEGLI INFEDELI!
Il 19/02/2026, nel Kaufland di Altenburg: primo giorno di Ramadan, rovescia yogurt, succhi e merci urlando perché i tedeschi non digiunano! La Sharia imposta con il terrore, bambini terrorizzati, danni per migliaia di euro. Svegliati, Germania!
IslamRadicale #RamadanAttacco #DeutschlandWachAuf #StopSharia
La versione della stampa tedesca
Secondo quanto riportato dal tedesco TAG24, l’uomo «era in stato di disagio mentale» e successivamente trasportato in un ospedale vicino per ulteriori cure.
Il portale locale Abg-net.de (Altenburg Notizie) riporta il rapporto fornito dalla Polizia tedesca, secondo il quale l’uomo, un afghano di 27 anni, si trovava in stato di crisi psicologica, senza riportare presunte motivazioni religiose.
Sulla stessa linea il quotidiano Bild, il quale riporta l’intervento di alcuni clienti che aveva permesso di bloccare l’uomo.
Di fatto, né i media tedeschi, locali e nazionali, né la Polizia tedesca fa riferimento al “primo giorno di Ramadan” o a presunte volontà di “punire i tedeschi” o gli “infedeli che non digiunano”.
Conclusioni
È vero che il 19 febbraio 2026 un uomo ha devastato un supermercato Kaufland ad Altenburg. Tuttavia, non risultano fonti che leghino l’accaduto al Ramadan o a un movente religioso.
