La bufala dei “11.000 politici e membri dell’élite” esentati dal vaccino Covid in Nuova Zelanda

I teorici del complotto citano come fonte un documento, che però dice altro

Circola uno screenshot con il quale si sostiene che “11.000 politici e membri dell’élite” in Nuova Zelanda avrebbero ottenuto un’esenzione dal vaccino anti-Covid. La storia viene rilanciata come prova di un presunto doppio standard., ma i documenti citati per sostenere la narrazione raccontano tutt’altro.

Per chi ha fretta

I “11.000” non riguardano politici o “élite”, ma lavoratori del settore salute e disabilità coperti da obblighi vaccinali.

Si trattava di esenzioni temporanee (da pochi giorni a qualche settimana) legate alla continuità dei servizi essenziali.

I parlamentari neozelandesi risultavano vaccinati entro fine 2021.

Analisi

Nei post viene condiviso lo screenshot con il titolo “11.000 politici e élite hanno ricevuto un’esenzione per la vaccinazione Covid”.

La presunta prova della narrazione

I post condividono la traduzione in inglese di un blog in tedesco, il quale si aggancia a un video pubblicato su X nel 2023, dove si sostiene che una richiesta FOI/Freedom of Information avrebbe rivelato “11.000 esenzioni” concesse soprattutto a politici ed élite. La cifra viene spesso accostata all’ex premier neozelandese Jacinda Ardern.

Cosa dicono davvero i documenti

Secondo quanto ricostruito dai colleghi di AAP, i documenti fanno riferimento alle cosiddette Significant Service Disruption Exemptions (SSDE), ovvero deroghe previste per evitare che l’obbligo vaccinale mandasse in crisi servizi sanitari essenziali. Le richieste venivano presentate dalle strutture (district health boards/enti sanitari) per specifiche figure operative, non per categorie come “politici” o “élite”.

I numeri menzionati (inizialmente circa 11.005 lavoratori coperti) si riferivano a personale della sanità e disabilità in un arco temporale tra fine 2021 e 2022 e, soprattutto, a esenzioni temporanee da circa una settimana fino a otto settimane, giusto il tempo per completare la vaccinazione senza interrompere i servizi.

Secondo quanto riportato da AAP in un precedente fact-check, tutti i membri del Parlamento neozelandese risultavano pienamente vaccinati entro il 5 dicembre 2021.

Conclusioni

La storia delle “11.000 esenzioni per politici ed élite” in Nuova Zelanda risulta di fatto priva di fondamento e nasce da una lettura distorta di documenti su deroghe legate alla continuità dei servizi sanitari neozelandesi.

