Tajani: Stiamo assistendo tutti gli italiani, molti rientrano dalle Maldive attraverso Dubai – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2026 "Seguiamo anche la situazione in Pakistan dove c'è stato un attacco all'ambasciata americana dove ci sono state vittime, ma i nostri connazionali non sono in pericolo. Per i rientri in Italia molti Paesi hanno chiuso le frontiere e lo spazio aereo, stiamo assistendo tutti nel miglior modo possibile nonostante il lavoro sia abbastanza complicato. In Iran continuano gli attacchi, la nostra ambasciata è operativa per assistere circa 400 italiani stanziali e circa 70 non stanziali e sono seguiti attentamente. Dipenderà dall'Iran quanto dureranno gli attacchi americani."Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa alla Farnesina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev