Melania Trump presiede il consiglio di Sicurezza dell’Onu. La surreale seduta al Palazzo di Vetro, con fuori gli echi della guerra contro l’Iran – Il video

Si tratta della prima volta nella storia delle Nazioni Unite per una First Lady. Nessuna menzione sul conflitto in corso, con la sala basita e per nulla sorridente

Melania Trump ha presieduto una riunione del Consiglio di Sicurezza. Ed è la prima volta nella storia delle Nazioni Unite per una First Lady. Come presidente di turno Usa per il mese di marzo, ha aperto la seduta dedicata ai bambini nei conflitti armati e all’impatto delle nuove tecnologie, incluso l’uso dell’intelligenza artificiale nell’educazione. Una seduta quasi surreale mentre nel Palazzo di Vetro arrivavano gli echi del conflitto con l’Iran.

«Una pace duratura si raggiunge quando la conoscenza e la comprensione sono pienamente valorizzate in tutte le società», ha detto la First Lady, sottolineando che «il valore che i leader attribuiscono all’educazione determina il cuore del sistema di valori di una nazione».

Melania Trump e l’elogio alla IA

Melania ha poi elogiato l’uso dell’intelligenza artificiale, da rendere accessibile ovunque. «Oggi quasi chiunque, ovunque, può accedere a un vasto universo di dati nel palmo della propria mano – ha affermato -. Colleghiamo tutti alla conoscenza attraverso l’AI, anche nelle regioni più remote del mondo». Per la first lady l’educazione e l’accesso alla conoscenza possono diventare strumenti di pace. “«Il percorso verso la pace dipende dalla nostra capacità di responsabilizzarci e di dare potere ai nostri figli attraverso l’educazione e la tecnologia», ha dichiarato.

La surreale seduta al Palazzo di Vetro, con solo l’ambasciatore Usa sorridente

Con Melania, nella sala del Consiglio, sedeva l’ambasciatore statunitense all’ONU Mike Waltz, l’unico sorridente in sala. Poco prima dell’intervento di Melania la sottosegretaria generale dell’ONU per gli affari politici, Rosemary Di Carlo, ha fatto un punto sull’allarmante situazione globale. «Il mondo sta assistendo al numero più alto di conflitti armati dalla Seconda guerra mondiale», ha dichiarato DiCarlo. «Quando i conflitti esplodono i bambini sono tra le vittime più colpite. Globalmente, un bambino su cinque vive in una zona di conflitto o è in fuga da essa». E ha ricordato il bombardamento, con la morte di decine di bambine, di una scuola elementare iraniana nella città di Minab. Nessun riferimento su cosa sta accadendo in queste ore nel Golfo, per Melania. Lady Trump si è solo limitata a fare «le più sentite condoglianze alle famiglie che hanno perso i loro eroi» con «rapida guarigione ai feriti». Forse solo riferendosi ai militari americani.