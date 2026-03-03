«Ahmadinejad è ancora vivo», il mistero sull’ex presidente iraniano sopravvissuto al raid su Teharan: «È in un posto sicuro»

Dopo le indiscrezioni circolate dopo i bombardamenti del 2 marzo, era stato l'ufficio dell'ex presidente iraniano a smentire la notizia della sua morte ad Al Jazeera.

Sarebbe ancora vivo l’ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad. L’ultimo sviluppo del giallo sul tentativo di uccisione nei giorni scorsi arriva dal canale iraniano di opposizione con sede a Londra, Iran International. Ahmadinejad sarebbe sopravvissuto al tentativo di Usa e Israele di ucciderlo, durante i raid su Teheran che stanno decapitando il regime iraniano.

Come sta Ahmadinejad

Stando a fonti informate citate da Iran International, Ahmadinejad non sarebbe rimasto neanche ferito dopo l’attacco nel quartiere di Narmak a Teheran. È vivo quindi ed è stato trasferito in un luogo considerato sicuro e che resta segreto.

Il tentativo di ucciderlo

Tra sabato e domenica, durante gli attacchi di Stati Uniti e Israele, alcuni media iraniani avevano

sostenuto che l’ex presidente fosse morto durante i raid mentre altri non avevano confermato la notizia.

Il presidente dei discorsi incendiari e la repressione dell’Onda verde

Mahmoud Ahmadinejad ha guidato l’Iran per otto anni incarnando la linea più dura del regime: ex sindaco di Teheran, arrivò alla presidenza nel 2005 cavalcando il malcontento verso la stagione riformista di Khatami e promettendo riscatto ai ceti più poveri, i cosiddetti mostazafin, con toni che anticipavano la nascita di una destra populista e clericale. Negazionista dell’Olocausto, che definì pubblicamente una «leggenda», la sua rielezione nel 2009 fu contestata da accuse di brogli che fecero esplodere le piazze iraniane e diedero vita all’Onda verde, il movimento riformista guidato da figure come Mousavi, ancora oggi agli arresti domiciliari. La risposta del sistema fu senza mezze misure: migliaia di arresti, decine di morti, i leader dell’opposizione sistematicamente silenziati e rimossi da qualsiasi ruolo pubblico. Sul piano internazionale, le posizioni oltranziste di Ahmadinejad contribuirono a isolare ulteriormente Teheran, mentre la sua cerchia gestiva affari e interessi in Venezuela.

Il declino: escluso dalla politica e le rivelazioni sul Mossad

Dopo i due mandati presidenziali, costruiti attorno al mito del programma nucleare e all’avvicinamento con Mosca, Ahmadinejad ha mantenuto un certo seguito tra le fasce più povere della popolazione, ma è rimasto inviso tanto ai riformisti quanto all’establishment conservatore, fino a consumare la rottura anche con la Guida suprema Khamenei. Nel 2017 il Consiglio dei guardiani, organo su cui Khamenei esercitava un’influenza determinante, ha bloccato il suo tentativo di tornare in corsa per la presidenza. A fare rumore, nel 2024, è stata un’intervista in cui l’ex presidente ha descritto il livello di penetrazione raggiunto dall’intelligence israeliana a Teheran: «I servizi segreti iraniani avevano creato un’unità per colpire gli agenti del Mossad in Iran. Tuttavia il capo di questa unità si è rivelato essere lui stesso un agente del Mossad, insieme ad altri 20 agenti».

In aggiornamento