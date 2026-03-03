Vannacci smentisce Corona: «Un partito con lui? Forse si è confuso con qualcun altro»

L'ex generale: telefonate con lui sulla politica? Mai

Roberto Vannacci smentisce Fabrizio Corona. Nell’ultima puntata di Falsissimo dedicata al caso Signorini Corona ha annunciato la creazione di un suo partito. E ha detto di essere stato contattato da Roberto Vannacci e di aver però rifiutato la proposta. Una versione che l’europarlamentare e leader di Futuro Nazionale smentisce seccamente. Della possibilità di un contatto politico tra i due aveva ripetutamente parlato Mario Adinolfi.

Contattato dall’agenzia di stampa Adnkronos, Vannacci nega che ci sia mai stata una telefonata recente : «No, mai avvenuta una cosa del genere. Almeno non so se si è sbagliato, magari voleva dire qualcun altro, ma io sicuramente in questi giorni non ho chiamato nessuno». Il generale precisa anche che non ci sarebbero stati tentativi di coinvolgimento: «Non ci siamo sentiti con Fabrizio Corona in questo periodo. L’unico momento in cui ci siamo sentiti con Corona è stato più di un anno fa, quando è stato fatto un podcast con il suo gruppo che è stato pubblicato, ma parliamo di più di un anno fa». Secondo il generale all’epoca «non esisteva alcun partito, né esisteva neanche un’idea di partito, quindi escludo che la conversazione possa risalire a un anno fa. Non so se Fabrizio Corona si sia confuso con qualcun altro».

Nel corso della puntata, Corona ha inoltre sostenuto che, secondo i sondaggi, un suo eventuale partito prenderebbe più voti di Futuro Nazionale e dello stesso Vannacci. Un’affermazione alla quale l’europarlamentare ex Lega replica così: «Ma io gli auguro grande fortuna. Se fosse così, sono contento…».