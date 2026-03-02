Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
Fabrizio Corona, arriva la terza denuncia nei confronti di Signorini: «Mi aveva promesso il GF, ha provato a baciarmi e toccarmi»

02 Marzo 2026 - 21:52 Ugo Milano
L'ex paparazzo è tornato su YouTube con l'ultima puntata di Falsissimo. Il racconto di Vito Coppola: «Ecco cosa è successo negli studi televisivi»

Fabrizio Corona fa il suo ritorno su YouTube. Stesso format, Falsissimo. Stessa inchiesta: «La resa dei conti: il prezzo del successo». L’ultima puntata, ancora una volta, coinvolge direttamente Alfonso Signorini e il Grande Fratello con l’aggiunta di un nuovo protagonista: Vito Coppola, che ha denunciato l’ex direttore di Chi presso la procura di Roma. Si tratta della terza denuncia nei confronti di Signorini. Secondo quanto raccontato da Coppola e supportato da video e chat, Signorini lo avrebbe portato a Cinecittà, negli studi di Endemol e Mediaset, «senza registrare alcun documento, violando così il codice etico e le norme di controllo delle due aziende», dice Corona.

Il racconto di Coppola

«Signorini mi ha scritto: “Magari facciamo due chiacchiere in camerino da me” durante la trasmissione del Grande Fratello», racconta Coppola. «Io ho gusti molto alti, ma di te mi colpiscono gli occhi buoni», legge poi Corona dai presunti messaggi inviati da Signorini a Coppola. Secondo il denunciante, i messaggi nel tempo si sarebbero fatti sempre più espliciti, con foto intime e immagini a sfondo sessuale. Nel corso della videochiamata diffusa da Corona, Coppola afferma inoltre che Signorini gli avrebbe chiesto nome e cognome con l’intento di «raccomandarlo a chi di dovere», così da permettergli di prendere parte alla trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Sempre secondo il racconto, Coppola sarebbe stato accompagnato nei giorni successivi negli studi del Grande Fratello, dove avrebbe visitato la celebre casa prima di raggiungere il camerino di Signorini e partecipare a una cena con gli autori, durante la quale gli sarebbe stata promessa la partecipazione al Gf. «Prima della diretta della trasmissione, Signorini – sostiene Coppola – ha provato a baciarmi e toccarmi. Io l’ho rifiutato, e lui ha chiuso i rapporti con me».

L’addio di Signorini a Chi

Per Corona, l’addio di Signorini alla direzione del settimanale Chi non sarebbe casuale. Secondo l’ex paparazzo le dimissioni sarebbero direttamente legate ai temi che sono stati trattati nella puntata finale della sua inchiesta Falsissimo, come strategia per limitare i danni d’immagine prima della pubblicazione. «Quando si utilizza una posizione di potere da direttore di un giornale, si può configurare reato», aveva detto Corona a Fanpage.

