Fabrizio Corona ricoverato in ospedale: «Problemi di cuore, saranno le macumbe di Signorini…»

L'ex paparazzo posta due foto dall'ospedale ma non chiarisce cosa sia successo: «Sono in cardiologia»

Fabrizio Corona è ricoverato in ospedale? È quanto sembrerebbe da due foto che l’ex paparazzo diventato re del gossip senza limiti con Falsissimo ha caricato nel pomeriggio di sabato su X, l’unico social rimasto a sua disposizione dopo la chiusura dei profili Instagram e TikTok. «Non mi state fermando. Mi state ricreando», scrive lapidario Corona a corredo di due foto che lo mostrano su una barella d’ospedale, gli elettrodi attaccati a braccia e torace e poi la mano sul volto. Non è chiaro se si tratti di esami programmati o di un ricovero improvviso, né per curare quale disturbo. Raggiunto da Fanpage, Corona è rimasto evasivo ma ha detto di essere «ricoverato in cardiologia» per quelle che ha definito ironicamente «le macumbe di Signorini», il direttore di Chi che ha accusato a viso aperto e con cui è da allora in guerra aperta.

La guerra di Mediaset a Corona

A scatenarsi contro Corona nelle ultime settimane in realtà non è stato certo solo Signorini, ma anche e soprattutto Mediaset, che dopo il fango subito nell’ultima puntata di Falsissimo è passata al contrattacco: prima richiedendo e ottenendo da YouTube la rimozione di ogni contenuto di quel format, poi facendo causa all’ex paparazzo per 160 milioni di euro. «Quanto diffuso dal progetto Falsissimo e da Fabrizio Corona, attraverso una violenza verbale inaudita, costituisce un insieme di menzogne, falsità e insinuazioni prive di qualsiasi fondamento e del minimo rispetto per le persone, le loro famiglie e le realtà coinvolte», ha fatto sapere il gruppo di Cologno Monzese nel dar conto dell’iniziativa legale. «Non si tratta di gossip, né di pettegolezzo. Si tratta di un meccanismo organizzato e sistematico, nel quale la menzogna diventa uno strumento di lucro. Su questa campagna d’odio Corona monetizza migliaia di euro ogni settimana. Mediaset e MFE agiranno in ogni sede per contrastare questo meccanismo».