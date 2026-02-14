Fabrizio Corona prepara nuove rivelazioni, l’alert ai fan dopo il ricovero in ospedale: «Domani parlo…»

L'ex paparazzo tiene tutti col fiato sospeso dopo aver condiviso le foto di se stesso da una barella di ospedale

Dopo aver sorpreso e preoccupato i fan postando le foto di se stesso su una barella d’ospedale – «ricoverato in cardiologia» – Fabrizio Corona anticipa che spiegherà tutto quanto gli è accaduto. Ma non subito, nella giornata di domenica. «Domani parlo, chi vuole capire sa dove trovarmi», twitta ermetico l’ex fotografo nella tarda serata di sabato. Condividendo una foto di se stesso in auto, apparentemente uscito dall’ospedale dove aveva trascorso le ore precedenti per ragioni ancora non chiare. «Le macumbe di Signorini…», l’unica spiegazione ironica sin qui data dall’ex paparazzo su cui dopo l’ultima durissima puntata di Falsissimo pende una causa di Mediaset da 160 milioni di euro.