Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
CULTURA & SPETTACOLOFestival di SanremoInformazioneMusicaNapoliRaiSocial mediaTv

La canzone di Sal Da Vinci? «Adatta a un matrimonio della camorra». Cazzullo sotto attacco: la polemica sul vincitore di Sanremo

04 Marzo 2026 - 15:12 Ugo Milano
embed
Aldo Cazzullo e Sal Da Vinci
Aldo Cazzullo e Sal Da Vinci
Sono furiosi e indignati i commenti sui social dei fan del cantante napoletano, dopo il commento del vicedirettore del Corriere della Sera sul brano che ha vinto l'ultimo Festival. Perché al giornalista piemontese quella canzone non è proprio piaciuta

È una stroncatura senza appello quella che Aldo Cazzullo, vicedirettore del Corriere della Sera, riserva a Per sempre sì, la canzone di Sal Da Vinci che ha vinto l’ultima edizione del Festival di Sanremo. Rispondendo ad alcuni lettori, il giornalista si lancia in una critica dai toni piuttosto duri. «Se al festival di Sanremo di settant’anni fa qualcuno avesse portato una canzone banale e scontata come quella di Sal Da Vinci, l’avrebbero bocciata sonoramente». Non si tratta, precisa Cazzullo, «di essere contro il popolo. Nel blu dipinto di blu era una canzone popolarissima. Ed era, anzi è, una canzone meravigliosa, che esprimeva quel preciso momento storico, l’inizio del miracolo economico, e quindi la fiducia nella vita e nel futuro.

La frase sulla camorra

Insomma, profondità e aderenza con lo spirito dei tempi: due caratteristiche che Cazzullo proprio non trova nel brano vincitore del Festival: «Per sempre sì potrebbe essere la colonna sonora di un matrimonio della camorra, o a essere generosi una canzone di Checco Zalone; che però le scrive per burla, per fare il verso a un certo Sud più melenso che melodico. Per fortuna sono del Sud artisti che a Sanremo avevano canzoni interessanti, come Samurai Jay e Serena Brancale».

«Chiunque può fare qualsiasi cosa»

Cazzullo precisa di non avere nulla contro Sal Da Vinci, «che è pure una persona simpatica». Ma il giudizio sul brano è decisamente negativo: «Resta l’impressione che l’Italia dei primi anni 2000 sia un Paese in cui chiunque possa fare qualsiasi cosa. Chiunque può allenare la Nazionale, chiunque può fare il presidente del Consiglio, chiunque può fare il capo dell’opposizione, al prossimo giro chiunque potrà fare il presidente della Repubblica; e Sal Da Vinci può vincere il festival di Sanremo».

Le critiche sui social

La presa di posizione ha fatto discutere i social e le stazioni radio di Napoli, che hanno accolto invece con grande entusiasmo la vittoria del cantante partenopeo. Ciò che diversi utenti sembrano non aver gradito, in particolare, è l’accostamento con la camorra, rimarcando le origini piemontesi del giornalista e attribuendo la presa di posizione a pregiudizi nei confronti del Meridione.

«Una critica musicale è legittima, ma questo è un commento semplicistico, razzista e pieno di pregiudizi», si legge in un commento apparso su IG alle parole di Cazzullo. Su X un altro scrive: «Un giornalista che scrive queste cose è a dir poco imbarazzante». E ancora: «Vorrei sapere come e quando Cazzullo ha sviluppato questa straordinaria conoscenza delle colonne sonore dei matrimoni dei camorristi».

Foto copertina: ANSA/Ettore Ferrari | Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Fabrizio Corona, arriva la terza denuncia nei confronti di Signorini: «Mi aveva promesso il GF, ha provato a baciarmi e toccarmi»

2.

Il caso: a Sanremo Sayf aveva vinto al televoto. Sal Da Vinci lo ha superato con il voto dei giornalisti

3.

Carlo Conti si toglie un peso: chi doveva vincere Sanremo secondo lui. Cosa pensa di Sal Da Vinci e le polemiche: «C’è disinformazione»

4.

«Rai=feccia. Mi ha sessualizzata», la sfuriata della ballerina di Sanremo contro Conti: la battuta con la moglie sui jeans e la gelosia

5.

La famiglia di Fedez si allarga: arriva Maurizio – Il video

leggi anche
Gino Cecchettin a Sanremo
CULTURA & SPETTACOLO

Gino Cecchettin e la strigliata a Carlo Conti per la battuta a Sanremo, i dubbi su testi come “Per sempre sì” e il ddl stupri: «Così non funziona» – Il video

Di Giulia Norvegno
stefano de martino amici affari tuoi
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2027, i nodi da sciogliere sulla direzione artistica di Stefano De Martino

Di Gabriele Fazio
Sal Da Vinci a Sanremo
CULTURA & SPETTACOLO

Il ballerino di Amici dietro la coreografia di Sal Da Vinci a Sanremo: com’è nata l’idea dei gesti di “Per sempre sì” – Il video

Di Giulia Norvegno
conti addio sanremo
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo 2026 porta la storia del Festival a un bivio: è più importante la musica o lo show tv?

Di Gabriele Fazio