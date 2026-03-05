Un bonus da 25mila euro ai giovani che rinunciano alla patente, la decisione del governo di Malta: «Così riduciamo il traffico»

I primi cento ragazzi fino a 30 anni hanno già aderito all’offerta. L'obiettivo è decongestionare il traffico sull'isola

25mila euro in cambio di una scelta drastica: dire addio alla patente. È la proposta lanciata dal governo di Malta per contrastare il traffico sempre più congestionato sull’isola. I primi cento giovani, fino ai 30 anni, hanno già aderito all’iniziativa, accettando di rinunciare alla patente per cinque anni in cambio dell’incentivo economico. Attualmente, sulle strade maltesi circolano 457mila auto, con 3.754 nuove immatricolazioni solo nell’ultimo trimestre del 2025. Il numero non è preoccupante se confrontato con la popolazione, ma lo diventa se considerato in relazione alla superficie disponibile. Malta, con i suoi 317 chilometri quadrati, ha spazi infatti limitati rispetto alla densità di veicoli.

La crescita demografica

Il governo laburista guidato da Robert Abela punta il dito contro la scarsità di spazio vitale, vera emergenza dell’isola. Negli ultimi vent’anni la densità abitativa è salita da 1.263 a 1.766 persone per chilometro quadrato, a fronte di un dato italiano che resta sotto le 200 persone. In appena dieci anni la popolazione è passata da 440mila a 550mila residenti, concentrati in un territorio grande quanto una piccola provincia italiana o un borgo come Montalcino, che conta poco più di 5.600 abitanti.

Una soluzione drastica per una mobilità sostenibile

Il governo maltese punta ora a politiche di mobilità sostenibile. La metà del budget previsto, 5 milioni di euro, è già stata impegnata. Chi aderisce all’iniziativa non potrà guidare auto né a Malta, dove saranno garantiti bus gratuiti, né all’estero, con pene salate per chi trasgredisce, ovvero multa di 5mila euro e possibili conseguenze penali. Al termine dei cinque anni, chi vorrà riottenere la patente dovrà affrontare 15 ore di corso. Con questa misura, Malta spera di alleggerire il traffico, ridurre l’impatto ambientale e offrire un modello di mobilità sostenibile in un Paese piccolo ma densamente popolato.