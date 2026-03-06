Trump riceve Messi alla Casa Bianca: "Ho visto giocare Pelè, ma forse tu sei meglio" – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 06 marzo 2026 "Il nostro Paese sta andando incredibilmente bene. Ero con il re dell'Arabia Saudita, ha detto, “sai, un anno e mezzo fa, pensavamo che il tuo Paese fosse morto”. E ora hai il Paese più caldo del mondo. Moltissimi leader dicono la stessa cosa. Abbiamo il Paese più caldo del mondo. Il 2025 è stata la stagione da record per l'Inter Miami, iniziata la scorsa estate con la storica Coppa del Mondo per club Fifa ospitata perla prima volta proprio qui negli Stati Uniti. È stato così emozionante. Non dovrei dirlo perché direte che sono vecchio, ma ho visto giocare Pelè. Ha giocato per il Cosmos. Lo sai? E Steve Ross era un grande amico. Non so quante persone ricordano Steve. Era un uomo d'affari leggendario. Era molto in anticipo sui tempi e alla fine è morto tragicamente in modo terribile. Ma ha fondato la squadra dei Cosmos e voleva avere dei buoni giocatori. Così ha cominciato con Pelè. Non lo so. Potresti essere migliore di Pelè. Pelè è stato piuttosto bravo. Chi è migliore? Lui o Pelè? Lui? Sono d'accordo. ", così Donald Trump ricevendo Lionel Messi e la sua squadra, Inter Miami, alla Casa Bianca. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev