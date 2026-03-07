Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoGuido CrosettoIran
Perseguita l’ex per due anni, la spia con un drone e condivide le foto con gli amici: disposto l’obbligo di firma per un 31enne di Udine

07 Marzo 2026 - 13:25 Ugo Milano
udine atti persecutori ex drone
All'uomo sono stati sequestrati il velivolo e due telefoni cellulari

Avrebbe perseguitato l’ex fidanzata per due anni, ricorrendo addirittura a un drone per controllarne gli spostamenti. Per questo, nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Moggio Udinese hanno eseguito nei confronti di un uomo – 31 anni, residente in Friuli – la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e l’obbligo di firma giornaliero, disposti dal Tribunale di Udine.

La denuncia della donna

L’uomo è accusato di atti persecutori, un reato che avrebbe commesso tra il 2023 e il 2025. Le indagini sono state avviate lo scorso autunno, quando la donna ha sporto querela. Ai carabinieri ha raccontato di ricevere insistenti richieste di tornare insieme, oltre a regali e messaggi non graditi. A far scattare l’allarme era stata anche la presenza ricorrente di un drone che sorvolava i luoghi da lei frequentati.

Sequestrato il drone e due cellulari

Gli accertamenti hanno permesso ai militari di individuare e sequestrare il velivolo. Dall’analisi della memoria, effettivamente, sono emersi numerosi sorvoli e fotografie scattate all’insaputa della vittima, alcune delle quali sarebbero state condivise dall’indagato anche con amici e conoscenti. I militari hanno sequestrato anche due telefoni cellulari, ora al vaglio degli investigatori.

Foto copertina: Pixabay/Dominic Wunderlich

