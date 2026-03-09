Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoGuido CrosettoIran
8 marzo, Tajani: Solidarietà a donne iraniane, la guerra rende più difficile la loro situazione – Il video

09 Marzo 2026 - 12:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 08 marzo 2026 "E non possiamo non pensare oggi alle donne iraniane, che stanno vivendo un momento tremendo con una guerra che finisce per rendere ancora più difficile la loro situazione dopo essere state represse, dopo essere state bloccate nella loro voglia di libertà, nella loro voglia di essere donne come tutte le altre. Un regime che ha ucciso tante donne, che continua a costringerle a nascondersi, a nascondere i loro capelli e per magari un riccio in più fuori dal velo si rischia veramente anche la vita. Ma un messaggio lo vogliamo mandare di solidarietà anche alle donne afghane, che soffrono anche loro limitazioni della loro libertà", così il ministro degli esteri Antonio Tajani in un video pubblicato sui suoi canali social in occasione della feste dell'8 marzo. Courtesy: Antonio Tajani Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

