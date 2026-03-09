Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoGuido CrosettoIran
Attacco israelo-americano in Iran, Tajani: "Situazione di abbandono del diritto internazionale" – Il video

09 Marzo 2026 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2026 "Mi pare che siamo stati molto chiari quando abbiamo detto e ribadito che c’è stata una situazione, c’è una situazione ormai da tempo di… così, di totale abbandono del diritto internazionale. Noi siamo preoccupati per quello che succede in molti paesi che hanno subito l’attacco da parte iraniana, perché sono paesi non coinvolti. Ieri abbiamo parlato anche con Rafael Grossi sulla situazione del nucleare e quindi noi andiamo avanti per cercare di trovare un percorso che porti a una soluzione diplomatica e a una de-escalation", così il ministro degli esteri Antonio Tajani in un punto stampa alla Farnesina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

