Biden: L'Amministrazione Trump non rispecchia i valori americani – Il video

09 Marzo 2026 - 21:45 Redazione
(Agenzia Vista) Usa, 09 marzo 2026 “Jesse credeva che tutti meritassero di essere trattati allo stesso modo per tutta la vita. E anche se non abbiamo mai mantenuto pienamente la promessa, non credo che le cose sarebbero state le stesse se Jesse non fosse stato in giro perché Jesse aveva deciso che la sua vita ci avrebbe assicurato che non ce ne saremmo mai allontanati del tutto. Siamo in una situazione difficile, gente: abbiamo un'amministrazione che non condivide nessuno dei nostri valori e non credo di esagerare”. Lo ha detto l'ex Presidente Usa Biden al funerale del leader dei diritti civili, il reverendo Jesse Jackson. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

