Crisi Iran, Von der Leyen: Non si dovrebbero versare lacrime per morte Khamenei – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 09 marzo 2026 “Non si dovrebbero versare lacrime per il regime iraniano che ha inflitto morte e imposto la repressione al suo stesso popolo. E questo ha causato devastazione e destabilizzazione in tutta la regione attraverso i suoi rappresentanti armati di missili e droni. Molti iraniani, all’interno del Paese, in Europa e nel mondo, hanno celebrato la scomparsa dell’Ayatollah Khamenei. Così come molte altre persone nella regione. Sperano che questo momento possa aprire la strada verso un Iran libero. Il popolo iraniano merita libertà, dignità e il diritto di decidere del proprio futuro, anche se sappiamo che sarà pieno di pericoli e instabilità durante e dopo la guerra”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, alla Conferenza degli ambasciatori dell’Ue. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev