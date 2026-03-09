Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoGuido CrosettoIran
Trump: Pronti a intervenire a Cuba, ma senza fretta per evitare errori del passato – Il video

09 Marzo 2026 - 13:45 Redazione
(Agenzia Vista) Washington, 06 marzo 2026 "E la vostra prossima sarà… vogliamo fare quella speciale su Cuba, lui sta aspettando. Ma dice: 'Finiamo prima questa'. Potremmo farle tutte contemporaneamente, ma succedono cose brutte. Se si osservano i paesi nel corso degli anni, se si fanno le cose troppo in fretta, succedono cose brutte", così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un discorso durante il ricevimento della squadra di calcio Inter Miami alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

