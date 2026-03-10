Aperto al traffico nuovo viadotto Ribuio dell'A1 tra Incisa e Firenze Sud. Il timelapse dei lavori – Il video

(Agenzia Vista) Firenze, 09 marzo 2026 Si sono concluse in tempo record le operazioni di messa in esercizio del viadotto Ribuio. L’infrastruttura, lunga 150 metri, fa parte del nuovo tratto in variante dell’A1. L’apertura al traffico si è svolta in due fine settimana, con il progressivo spostamento dei flussi veicolari sul nuovo tracciato. Alle operazioni hanno lavorato oltre 170 persone e più di 40 mezzi, su turni h24, con presidi operativi e assistenza alla viabilità sempre attivi. Un passaggio che consente l’avvio dei lavori di riqualificazione dello storico tracciato dell’Autosole, insieme al viadotto Massone e alla nuova galleria naturale San Donato, il Ribuio è uno degli interventi strategici dell’ampliamento tra Incisa e Firenze Sud. (Video Esclusiva Vista) Anas Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev