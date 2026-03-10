Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpFamiglia nel boscoGiorgia MeloniReferendum
Lollobrigida: Controlli e verifiche su caro carburanti per evitare speculazioni – Il video

10 Marzo 2026 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 10 marzo 2026 "L'Italia è l'unica nazione europea a mantenere l'incentivo da quasi un miliardo per il gasolio agricolo, per mettere le nostre aziende nella condizione di continuare a produrre e avere costi che riescano a garantirne l'economicità. Guardia di finanza e ministero dei Trasporti stanno avviando controlli e verifiche per evitare ogni forma di speculazione, chi approfitta di queste situazioni per speculare deve essere colpito senza alcun tipo di riguardo". Lo ha detto il Ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, parlando con i giornalisti a margine dell'assemblea di Coldiretti Sicilia a Palermo. Coldiretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

