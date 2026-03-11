Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpFamiglia nel boscoGiorgia MeloniReferendum
POLITICAPunti di VistaVideo

Benetton all'evento di Unhate sulla fragilità tra i giovani: Non sono svogliati, cercano spazio – Il video

11 Marzo 2026 - 15:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 10 marzo 2026 "Ormai questa visione di immaginare che i giovani siano al centro del nostro modello organizzativo è qualche cosa di concreto. L'avevo sperimentato nella mia vita precedente imprenditoriale con 21 Invest, la mia società. Negli ultimi quattro anni l'abbiamo applicato anche ad Edizione, quindi, insomma, con l'incognita di una scala molto più grande, ma abbiamo delle grandi conferme di questo teorema. I giovani, a differenza della retorica di cui si sente parlare adesso — svogliati o non ingaggiati — hanno delle caratteristiche diverse: vogliono partecipare, sono molto convinti", così l'imprenditore Alessandro Benetton all'evento "FRAGILE – mappae mundi di una nuova generazione", studio sulla fragilità dei giovani italiani tra i 13 e i 24 anni, in Piazza Venezia a Roma organizzato dalla Unhate Foundation, di cui è il fondatore. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

«Meloni ha telefonato a Sal Da Vinci», la premier su “Per sempre sì” prima del referendum: «È un bel regalo». L’idea per i comizi

2.

Sondaggio Swg, frena il partito di Giorgia Meloni. Non va meglio a Vannacci: quanto recuperano Conte e Schlein

3.

Mezza riforma della giustizia è un’incognita, perché affidata alla legge ordinaria che non c’è ancora. Ecco i punti decisivi che la legge costituzionale non ha scritto

4.

8 marzo, Laura Mattarella: «La maternità è ancora un ostacolo nel mondo del lavoro»

5.

«Se vince il no, scappo. Col sì ci togliamo di mezzo la magistratura», la capa di gabinetto di Nordio in Tv sul referendum: scoppia la polemica – Il video