Benetton all'evento di Unhate sulla fragilità tra i giovani: Non sono svogliati, cercano spazio – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 10 marzo 2026 "Ormai questa visione di immaginare che i giovani siano al centro del nostro modello organizzativo è qualche cosa di concreto. L'avevo sperimentato nella mia vita precedente imprenditoriale con 21 Invest, la mia società. Negli ultimi quattro anni l'abbiamo applicato anche ad Edizione, quindi, insomma, con l'incognita di una scala molto più grande, ma abbiamo delle grandi conferme di questo teorema. I giovani, a differenza della retorica di cui si sente parlare adesso — svogliati o non ingaggiati — hanno delle caratteristiche diverse: vogliono partecipare, sono molto convinti", così l'imprenditore Alessandro Benetton all'evento "FRAGILE – mappae mundi di una nuova generazione", studio sulla fragilità dei giovani italiani tra i 13 e i 24 anni, in Piazza Venezia a Roma organizzato dalla Unhate Foundation, di cui è il fondatore. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev