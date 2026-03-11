Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpFamiglia nel boscoGiorgia MeloniReferendum
De Cristofaro (Avs) cita discorso Mussolini: Non siamo bivacco di manipoli e Lei non ha pieni poteri – Il video

11 Marzo 2026 - 14:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 "Non siamo un bivacco di manipoli e Lei non ha pieni poteri", lo dice Peppe De Cristofaro in Senato, citando le parole di Mussolini al suo primo discorso alla Camera, e sottolineando che la premier "non ha inequivocabilmente condannato la violazione del diritto internazionale da parte di Usa e Israele". Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

