Meloni: L'unità dell'Occidente non serve agli americani, ma a noi – Il video

11 Marzo 2026 - 14:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 "Il senatore Monti diceva che io mi concentro su qualcosa su cui non posso essere efficace, ovvero l'unità occidentale, e non per l'unità europea. Non sono d'accordo. Io ritengo fondamentale l'unità dell'occidente non perché è utile agli americani, ma perché è necessaria per noi, almeno fino a quando l'Ue non avrà concluso il percorso per l'autonomia strategica e sappia difendersi da sola. Credo che sia una sua sottovalutazione del ruolo di questa nazione, che io vorrei continuasse ad essere ambiziosa. Non è vero che non stiamo lavorando sull'unità europea. Ho rivendicato che siamo stati noi a promuovere un coordinamento con gli altri stati Ue". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al Senato, nelle repliche al Senato in vista del Consiglio Ue e sulla crisi in Medio Oriente. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

