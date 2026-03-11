Scurria (FdI): Per Times vittoria Italia rugby perché Paese in espansione. Bagarre in Aula al Senato – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 "La settimana scorsa c'è stato un evento storico a suo modo: l'Italia del rugby ha battuto l'Inghilterra al Sei Nazioni e su questo il Times si è interrogato e ha interrogato: le vittorie sportive arrivano spesso quando le nazioni sono in espansione…". Lo ha detto Marco Scurria di FdI in Senato, dopo l'informativa di Meloni sull'Iran. Di fronte alle contestazioni delle minoranze, ha commentato: "Non l'ho scritto io, è il Times. Capisco che avete un po' di problemi a leggere la stampa internazionale". Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev