Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpFamiglia nel boscoGiorgia MeloniReferendum
POLITICACrisi Usa - IranElly SchleinGiorgia MeloniGoverno MeloniIranIsraeleMedio OrientePDUSA

Giorgia Meloni e l’appello a Schlein: «L’invito alle opposizioni sulla crisi resta valido»

12 Marzo 2026 - 09:49 Alba Romano
embed
La risposta della premier dopo le comunicazioni in Senato

«Mi corre l’obbligo, per ristabilire quanto accaduto, di rispondere alle dichiarazioni della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, relativamente all’appello all’unità che ho rivolto ieri, in aula, alle opposizioni. Il mio è stato un appello al dialogo sincero e pubblico, a fronte del quale l’opposizione ha risposto con accuse, ironie e perfino insulti personali. ‘Serva’, ‘ridicola’, ‘imbarazzante’, ‘pericolo per l’umanità’, ‘persona che striscia per non inciampare’ e molti altri. Questi sono stati i toni utilizzati da esponenti dell’opposizione, che mi sembrano ben lontani da un clima di confronto costruttivo».

Meloni e Schlein

La premier Giorgia Meloni in una nota dice che il suo appello all’unità era sincero, ma «altri nell’opposizione, hanno cominciato ad accampare condizioni surreali per sedersi al tavolo, chiarendo come non vi fosse alcuna disponibilità ad avviare questo confronto. I toni che io ho utilizzato nella replica, invece, sono rimasti rispettosi. Mi sono limitata a chiedere all’opposizione conto della differenza tra le posizioni che chiedono di assumere a noi, oggi, e quelle che assumevano quando erano all’opposizione. Nessuna clava, nessuna mancanza di rispetto, nessun insulto». Questa, dice ancora, «è la realtà che chiunque può verificare riguardando il dibattito parlamentare. Se non vi è disponibilità da parte dell’opposizione a un coordinamento sulla crisi lo rispetto, ma non se ne dia la responsabilità a me».

L’invito

E conclude: «A dimostrazione di quello che dico, confermo che il mio invito resta valido. Se l’opposizione ha cambiato idea e intende davvero collaborare nell’interesse dell’Italia, lo dica chiaramente invece di accampare pretesti o condizioni. In questo caso, il governo è pronto ad aprire un tavolo di confronto».

Articoli di POLITICA più letti
1.

«Chi è quel cogl** che continua a urlare?». La Russa dimentica il microfono acceso e insulta il senatore – Il video

2.

Giorgia Meloni al Parlamento: «L’Italia non è in guerra, disponibile a tavolo con l’opposizione». La replica: «È succube di Trump»

3.

«Sì mi ha chiamato», Sal Da Vinci e la telefonata di Giorgia Meloni. La sua verità sul referendum e “Per sempre sì”: che cosa si sono detti

4.

«Meloni ha telefonato a Sal Da Vinci», la premier su “Per sempre sì” prima del referendum: «È un bel regalo». L’idea per i comizi

5.

Nicola Gratteri tira in ballo anche Sal Da Vinci: «Ma lui voterà No». La frase in Tv scatena le polemiche: «Basta fake news» – Il video