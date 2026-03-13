Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpFamiglia nel boscoGiorgia MeloniReferendum
ATTUALITÀGravidanzaInchiesteSanitàTrentino-Alto AdigeTrento

Trento, si fa operare per non avere figli ma l’intervento fallisce e rimane incinta: risarcita con 114mila euro

13 Marzo 2026 - 11:31 Alba Romano
embed
gravidanza
gravidanza
I medici avevano omesso di legare le tube di Falloppio durante l’operazione senza informare la donna. La Corte dei Conti condanna i sanitari per la violazione del diritto all'autodeterminazione procreativa

Quella di non voler più diventare madre era stata una scelta ponderata e definitiva. Eppure, per una donna di Trento, il percorso di autodeterminazione si è trasformato in un paradosso clinico e in una successiva battaglia legale davanti alla Corte dei Conti. Dopo essersi sottoposta a un intervento per la chiusura delle tube di Falloppio, la paziente è infatti rimasta incinta. Il motivo è emerso solo a fatto compiuto: i sanitari non avevano eseguito la legatura delle tube e, ancora più grave, non avevano informato la donna dell’esito parziale dell’operazione, lasciandola nell’errata convinzione di non essere più fertile.

Il risarcimento

Il caso, finito sotto la lente della magistratura contabile lo scorso anno, ha portato l’azienda sanitaria (Asuit) a dover pagare un ingente risarcimento danni per la gravidanza indesiderata della paziente. I giudici hanno ravvisato una palese violazione del diritto all’autodeterminazione nelle scelte sulla procreazione. Per il danno subito dall’azienda, la Procura ha citato in giudizio i due medici responsabili: uno dei sanitari ha scelto di pagare una quota di circa 47mila euro, mentre per l’altra professionista la responsabilità è stata sancita dai giudici a fine novembre, portando il risarcimento complessivo a quota 114.941 euro.

Le altre irregolarità

L’attività della Procura regionale ha però scoperchiato altre irregolarità nel sistema sanitario e amministrativo trentino. Una dottoressa ha dovuto risarcire oltre 51mila euro ad Asuit per aver trasformato l’ambulatorio pubblico in uno studio privato in nero. La professionista mascherava le visite private facendole passare per prestazioni di telemedicina esenti da ticket, sfruttando le normative emanate durante la pandemia, ma è stata scoperta grazie a una segnalazione partita dalla stessa azienda sanitaria.

La consulenza di Deloitte

Sullo sfondo delle indagini contabili resta poi il capitolo legato a Trento Rise e alla maxi consulenza da oltre 7 milioni di euro affidata a Deloitte. Nonostante la condanna in primo grado emessa a dicembre 2024 contro i vertici del consorzio e la società di consulenza per circa 743mila euro, la Procura ha deciso di impugnare la sentenza in appello. Secondo i magistrati contabili, la cifra stabilita dai giudici non sarebbe congrua rispetto ai danni contestati, e la richiesta di risarcimento per il fallimentare progetto di ricerca e innovazione sale ora a 1 milione e 646mila euro.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Indagine Cinecittà, Repubblica: «Indagata la manager vicina alle sorelle Meloni»

2.

Perché i giudici continuano a fermare il Cpr di Gjader in Albania

3.

Trenitalia multa uno studente per un errore sull’abbonamento, il verbale: «650 euro per abuso tentato»

4.

«Una petroliera russa alla deriva verso Lampedusa», le fiamme a bordo e l’equipaggio scappato: allarme sul disastro ambientale – Il video

5.

Famiglia nel bosco, arriva la smentita: «Nessuno sciopero della fame»

leggi anche
hiv figlia processo genitori no vax bologna
ATTUALITÀ

Trasmisero l’Hiv alla figlia e non la fecero visitare da un pediatra fino a 6 anni: genitori a processo per maltrattamenti aggravati

Di Alba Romano
SCIENZE E INNOVAZIONE

Farmaci anti-obesità, una volta sospesi si riprende il 60% del peso

Di Alba Romano
veneto medici assunti titolo estero bando
ATTUALITÀ

Va in ospedale per mal di testa e vertigini, i medici la rimandano a casa: «Prenda un antidolorifico». 43enne muore dopo 10 giorni

Di Alba Romano
ospedale vieste
ATTUALITÀ

Non c’erano ambulanze disponibili, tentò invano di portare la madre in ospedale con l’auto. Figlia indagata per omicidio

Di Alba Romano
assorbenti social freezing
SALUTE

Social freezing, arriva l’assorbente che misura la riserva ovarica dal sangue mestruale

Di Gemma Argento