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Notte degli Oscar 2026, dove vedere la diretta, le nomination e chi sono i favoriti. Tutto quello che c’è da sapere

15 Marzo 2026 - 12:46 Alba Romano
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Oscar 2025 nominations film attori academy award
Oscar 2025 nominations film attori academy award
Tutto pronto al Dolby Theatre di Los Angeles dove verranno assegnate 24 statuette nel mondo del cinema

È tutto pronto a Hollywood per la notte degli Oscar 2026, che decreterà i migliori film usciti nel 2025. La cerimonia si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles e assegnerà 24 statuette nelle principali categorie del cinema internazionale. L’evento prenderà il via alle 23.30 ora italiana e proseguirà fino alle prime ore del mattino, con la conclusione prevista tra le 4:30 e le 5. In Italia la cerimonia sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1, con speciali e approfondimenti dedicati e la conduzione di Alberto Matano. La diretta sarà disponibile anche in streaming gratuito sulla piattaforma RaiPlay.

I favoriti

Il film che domina questa edizione è Sinners – I peccatori, diretto da Ryan Coogler, che ha ottenuto ben 16 nomination, il numero più alto mai raggiunto nella storia degli Academy Awards. Tra i titoli che puntano alle categorie principali figurano anche Una battaglia dopo l’altra, Bugonia, Frankenstein e Sentimental Value. Secondo i bookmaker, la corsa alla statuetta per il Miglior film sarebbe soprattutto un duello tra Sinners – I peccatori e Una battaglia dopo l’altra. Anche nella categoria Miglior regia le previsioni sembrano piuttosto nette con Paul Thomas Anderson indicato come grande favorito.

Le nomination principali

I film candidati per il miglior film

  • Train Dreams
  • Bugonia
  • F1 -Il film
  • Frankenstein
  • Hamnet – Nel nome del figlio
  • Marty Supreme
  • Una battaglia dopo l’altra
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sinners – I peccatori

I candidati per la miglior regia

  • Chloé Zhao – Hamnet – Nel nome del figlio
  • Josh Safdie – Marty Supreme
  • Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l’altra
  • Joachim Trier – Sentimental Value
  • Ryan Coogler – Sinners – I peccatori

I candidati per il miglior attore protagonista

  • Timothée Chalamet – Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio – Una battaglia dopo l’altra
  • Ethan Hawke – Blue Moon
  • Michael B. Jordan – Sinners – I peccatori
  • Wagner Moura – The Secret Agent

Le candidate per la miglior attrice protagonista

  • Jessie Buckley – Hamnet – Nel nome del figlio
  • Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson – Song Sung Blue
  • Renate Reinsve – Sentimental Value
  • Emma Stone – Bugonia

I candidati per il miglior documentario

  • The Alabama Solution
  • Come See Me In The Good Light
  • Cutting Through Rocks
  • Mr. Nobody Against Putin
  • The Perfect Neighbor

I candidati per il miglior casting

  • Hamnet – Nel nome del figlio
  • Marty Supreme
  • Una battaglia dopo l’altra
  • The Secret Agent
  • Sinners – I peccatori
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