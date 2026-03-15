Notte degli Oscar 2026, dove vedere la diretta, le nomination e chi sono i favoriti. Tutto quello che c’è da sapere

Tutto pronto al Dolby Theatre di Los Angeles dove verranno assegnate 24 statuette nel mondo del cinema

È tutto pronto a Hollywood per la notte degli Oscar 2026, che decreterà i migliori film usciti nel 2025. La cerimonia si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles e assegnerà 24 statuette nelle principali categorie del cinema internazionale. L’evento prenderà il via alle 23.30 ora italiana e proseguirà fino alle prime ore del mattino, con la conclusione prevista tra le 4:30 e le 5. In Italia la cerimonia sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1, con speciali e approfondimenti dedicati e la conduzione di Alberto Matano. La diretta sarà disponibile anche in streaming gratuito sulla piattaforma RaiPlay.

I favoriti

Il film che domina questa edizione è Sinners – I peccatori, diretto da Ryan Coogler, che ha ottenuto ben 16 nomination, il numero più alto mai raggiunto nella storia degli Academy Awards. Tra i titoli che puntano alle categorie principali figurano anche Una battaglia dopo l’altra, Bugonia, Frankenstein e Sentimental Value. Secondo i bookmaker, la corsa alla statuetta per il Miglior film sarebbe soprattutto un duello tra Sinners – I peccatori e Una battaglia dopo l’altra. Anche nella categoria Miglior regia le previsioni sembrano piuttosto nette con Paul Thomas Anderson indicato come grande favorito.

Le nomination principali

I film candidati per il miglior film

Train Dreams

Bugonia

F1 -Il film

Frankenstein

Hamnet – Nel nome del figlio

Marty Supreme

Una battaglia dopo l’altra

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners – I peccatori

I candidati per la miglior regia

Chloé Zhao – Hamnet – Nel nome del figlio

Josh Safdie – Marty Supreme

Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l’altra

Joachim Trier – Sentimental Value

Ryan Coogler – Sinners – I peccatori

I candidati per il miglior attore protagonista

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – Una battaglia dopo l’altra

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Sinners – I peccatori

Wagner Moura – The Secret Agent

Jessie Buckley – Hamnet – Nel nome del figlio

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson – Song Sung Blue

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Bugonia

I candidati per il miglior documentario

The Alabama Solution

Come See Me In The Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

I candidati per il miglior casting