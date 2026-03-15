Notte degli Oscar 2026, dove vedere la diretta, le nomination e chi sono i favoriti. Tutto quello che c’è da sapere
È tutto pronto a Hollywood per la notte degli Oscar 2026, che decreterà i migliori film usciti nel 2025. La cerimonia si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles e assegnerà 24 statuette nelle principali categorie del cinema internazionale. L’evento prenderà il via alle 23.30 ora italiana e proseguirà fino alle prime ore del mattino, con la conclusione prevista tra le 4:30 e le 5. In Italia la cerimonia sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1, con speciali e approfondimenti dedicati e la conduzione di Alberto Matano. La diretta sarà disponibile anche in streaming gratuito sulla piattaforma RaiPlay.
I favoriti
Il film che domina questa edizione è Sinners – I peccatori, diretto da Ryan Coogler, che ha ottenuto ben 16 nomination, il numero più alto mai raggiunto nella storia degli Academy Awards. Tra i titoli che puntano alle categorie principali figurano anche Una battaglia dopo l’altra, Bugonia, Frankenstein e Sentimental Value. Secondo i bookmaker, la corsa alla statuetta per il Miglior film sarebbe soprattutto un duello tra Sinners – I peccatori e Una battaglia dopo l’altra. Anche nella categoria Miglior regia le previsioni sembrano piuttosto nette con Paul Thomas Anderson indicato come grande favorito.
Le nomination principali
I film candidati per il miglior film
- Train Dreams
- Bugonia
- F1 -Il film
- Frankenstein
- Hamnet – Nel nome del figlio
- Marty Supreme
- Una battaglia dopo l’altra
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners – I peccatori
I candidati per la miglior regia
- Chloé Zhao – Hamnet – Nel nome del figlio
- Josh Safdie – Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l’altra
- Joachim Trier – Sentimental Value
- Ryan Coogler – Sinners – I peccatori
I candidati per il miglior attore protagonista
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – Una battaglia dopo l’altra
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Michael B. Jordan – Sinners – I peccatori
- Wagner Moura – The Secret Agent
Le candidate per la miglior attrice protagonista
- Jessie Buckley – Hamnet – Nel nome del figlio
- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Emma Stone – Bugonia
I candidati per il miglior documentario
- The Alabama Solution
- Come See Me In The Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
I candidati per il miglior casting
- Hamnet – Nel nome del figlio
- Marty Supreme
- Una battaglia dopo l’altra
- The Secret Agent
- Sinners – I peccatori